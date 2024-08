NA INGLATERRA

Com Carlinhos Brown e Olodum, Bahia confirma segunda edição do "Bahia Day"

Evento acontecerá no dia 24 de agosto, no estádio do Manchester City

Da Redação

Publicado em 12 de agosto de 2024 às 17:48

Cantor Carlinhos Brown comandará a festa no "Bahia Day" Crédito: Divulgação/Manchester City

O Bahia anunciou uma nova edição do "Dia de Bahia", evento realizado em Manchester, na Inglaterra, para promover a marca do tricolor e a cultura baiana. Dessa vez, a apresentação acontecerá no dia 24 de agosto, no Etihad Stadium, durante a estreia do Manchester City na temporada inglesa.

De acordo com o Bahia, o cantor Carlinhos Brown comandará a festa. O músico também marcou presença na ação que aconteceu no ano passado. O grupo Olodum também foi confirmado.

Haverá ainda apresentação de capoeira, distribuição das fitinhas de Senhor do Bonfim e a presença dos Mascotes do Bahia. A ideia do tricolor é a de reunir na Inglaterra torcedores do clube espalhados pelo mundo.