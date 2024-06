Com Daniel Jr lesionado, Vitória viaja ao Rio Grande do Sul para enfrentar o Juventude

Após o empate sem gols contra o Cuiabá, lanterna do Campeonato Brasileiro, o Vitória se reapresentou nesta sexta-feira (7) pela manhã, quando treinou no Centro de Treinamento Manoel Pontes Tanajura. À tarde, a equipe viajou para enfrentar o Juventude na próxima terça-feira (11), às 19h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Na lista dos 23 jogadores relacionados para a viagem, a novidade foi a ausência do meia Daniel Jr. O jogador do Leão foi cortado da relação para tratar uma lesão na posterior. O tempo de recuperação e o grau da lesão não foram divulgados.

A apresentação dos jogadores no Centro de Treinamento Manoel Pontes Tanajura foi às 8 horas. Depois do café, a primeira atividade foi na academia e na fisioterapia. Em seguida, treino no gramado do campo Bebeto Gama com atividades em espaço reduzido.