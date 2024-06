Carpini diz que Vitória teve atuação positiva contra o Cuiabá e prega luta por sobrevivência: 'Ponto foi mais válido para nós'

O Vitória continua sem conseguir empolgar na Série A do Brasileirão. Na noite desta quarta-feira (5), o Leão não passou de um empate sem gols com o lanterna Cuiabá, somou apenas o segundo ponto em 21 disputados e permaneceu na 19ª colocação, dentro da zona de rebaixamento. Apesar da atuação ruim e pouco criativa da equipe, o técnico Thiago Carpini valorizou o empate na Arena Pantanal.

“O Vitória vai fazer uma competição de sobrevivência. Começamos muito mal em termos de pontuação e para tirar essa diferença na Série A é como foi o jogo de hoje, lutando, guerreando, nos organizando, aproveitando oportunidades de janela, valorizando cada ponto conquistado. É não deixar um adversário direto como o Cuiabá se distanciar na tabela. Na partida de hoje o ponto foi mais válido para nós do que para o adversário, que é uma equipe que não condiz com a posição na tabela, assim como também não condiz com a posição de tabela, mas são as circunstâncias da competição.