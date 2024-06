SELEÇÃO

Com dois de Vini Jr, Brasil goleia o Paraguai e encaminha vaga às quartas da Copa América

Em grande noite, craque do Real Madrid comanda vitória da Seleção, que ainda pode ser líder do Grupo D

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de junho de 2024 às 00:29

Vini Jr foi o melhor em campo e comandou o atropelo verde e amarelo sobre os paraguaios Crédito: Richard Callis/Fotoarena/Estadão Conteúdo

O Brasil está vivíssimo na Copa América. Depois de um empate sem gols com a Costa Rica na estreia, a Seleção venceu a primeira na competição, com direito a goleada por 4x1 sobre Paraguai na sexta-feira (28), no Allegiant Stadium, em Las Vegas. Com dois gols, Vini Jr. comandou a noite verde e amarela, ajudando a equipe canarinha a encaminhar a vaga para as quartas de final. Savinho também deixou o dele, e Paquetá fechou a conta, em segunda tentativa de pênalti. Já Alderete descontou para os rivais, que ainda viram Cubas ser expulso com o placar já definido.

O resultado deixou a Amarelinha na segunda colocação do grupo D, com quatro pontos. Está atrás apenas da Colômbia, que venceu a Costa Rica por 3x0 e soma seis.

A equipe colombiana, inclusive, será a terceira e última adversária do Brasil na fase de grupos. A partida está marcada para a próxima terça-feira, às 22h, no Levi’s Stadium, em Santa Clara, na Califórnia. A Seleção joga por um empate para carimbar a vaga na próxima fase, mas precisará ganhar para terminar em primeiro na chave. Já o Paraguai, zerado na tabela, está eliminado, enquanto a Costa Rica tem chance remota de classificação.

O jogo

O técnico Dorival Júnior fez duas mudanças no time titular para enfrentar o Paraguai: o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o atacante Raphinha foram sacados, para as entradas de Wendell e Savinho.

A Seleção começou o jogo ligada e, aos cinco minutos, já tinha criado duas boas chances. Na primeira, Vini Jr. saiu em ótima arrancada pela esquerda, chegou ao fundo e cruzou para Paquetá na área, mas o meia furou. Pouco depois, foi a vez de João Gomes arriscar de fora da área, por cima do travessão.

O Paraguai deu o troco aos 14 minutos, quando Bobadilla recebeu na entrada da área e bateu. A bola desviou no ombro de Militão e, por pouco, não enganava Alisson, que voou para fazer grande defesa.

Depois de uma boa chance com Marquinhos, que subiu mais que os marcadores e cabeceou rente ao travessão, o Brasil poderia ter aberto o placar aos 31. Após chute de Paquetá, a bola bateu no braço de Cubas na área e o juiz marcou o pênalti. O próprio camisa 8 foi para a cobrança, mas mandou para fora.

Desta forma, coube ao melhor jogador em campo a missão de, enfim, inaugurar o marcador: Vini Jr recebeu de Paquetá, driblou o goleiro e chutou por baixo de Morínigo para fazer o 1x0, aos 34 minutos.

O Paraguai até tentou dar a resposta pouco depois, quando Enciso recebeu na esquerda e chutou da entrada da área. Villasanti desviou no meio, com perigo, mas para fora. O dia era mesmo da Amarelinha.

Depois de uma bomba de Bruno Guimarães no travessão, o Brasil ampliou. Rodrygo invadiu a área e bateu, para a defesa de Morínigo. Mas a bola pegou em Espinoza e sobrou para Savinho só empurrar para o gol aberto e anotar o 2x0.

A conta não parou por aí. Já nos acréscimos, aos 49, Paquetá lançou Rodrygo na área. Alderete protegeu, mas perdeu o controle e foi surpreendido por Vini Jr, que fez o 3x0 ainda no primeiro tempo.

Logo na volta do intervalo, o Paraguai diminuiu. Ainda aos 2 minutos, Alderete pegou sobra e bateu no cantinho de Alisson, anotando um golaço em Las Vegas: 3x1. Pouco depois, Enciso tentou marcar o segundo, mas o goleiro do Brasil fez defesaça.

Morínigo também precisou salvar, após cobrança de falta de Rodrygo na direção do gol. Mas não conseguiu impedir Paquetá de também deixar o dele, em pênalti - dessa vez convertido, aos 19 minutos. Depois de a bola bater no braço de Villasanti, o árbitro assinalou a penalidade, o camisa 8 bateu no mesmo canto, mas acertou no alvo, transformando a vitória em goleada.

Tranquilo com a vantagem, o Brasil passou a rodar a bola, enquanto o Paraguai ouvia gritos de ‘olé’. Abusando das faltas, o adversário viu o volante Cubas ser expulso aos 35, por deixar o pé em Douglas Luiz depois de uma dividida. Ainda assim, os paraguaios chegaram a balançar as redes pela segunda vez no duelo, aos 41. Em falta cobrada por Romero, Velázquez cabeceou no cantinho, sem dar chance para Alisson. Mas o juiz anulou por impedimento.

FICHA TÉCNICA

Paraguai x Brasil - Copa América (2ª rodada do grupo D)

Paraguai: Morínigo, Velázquez, Balbuena, Alderete e Espinoza (Néstor Giménez); Cubas, Villasanti e Bodadilla (Caballero); Enciso (Kaku Romero), Arce (Bareiro) e Almirón (Ramón Sosa). Técnico: Daniel Garnero.

Brasil: Alisson, Danilo, Éder Militão (Gabriel Magalhães), Marquinhos e Wendell; João Gomes, Bruno Guimarães (Douglas Luiz) e Lucas Paquetá (Andreas Pereira); Savinho (Raphinha), Rodrygo (Endrick) e Vinicius Junior. Técnico: Dorival Júnior.

Local: Allegiant Stadium, em Las Vegas (EUA)

Gol: Vini Jr., aos 34 minutos, Savinho, aos 42, e Vini Jr., aos 49 do primeiro tempo; Alderete, aos 2, e Paquetá, aos 19 minutos do segundo tempo;

Cartão amarelo: Villasanti e Caballero (Paraguai); Wendell, Paquetá e Vini Jr. (Brasil)

Cartão vermelho: Cubas (Paraguai);

Público: 46.939 presentes;

Arbitragem: Piero Maza, auxiliado por Claudio Urrutia e Miguel Rocha (trio do Chile)