DIA DE DECISÃO

Com foco na “virada de chave”, Bahia encara o Botafogo em primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil

Esquadrão entra em campo nesta terça-feira (30), às 21h30, no Nilton Santos

Gabriel Rodrigues

Publicado em 30 de julho de 2024 às 05:00

Jean Lucas está de volta ao Bahia em duelo da Copa do Brasil Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Em má fase na temporada, o Bahia tem na Copa do Brasil a esperança por uma “virada de chave”. É com esse pensamento que o tricolor encara o Botafogo, nesta terça-feira (30), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pelo primeiro jogo das oitavas de final da competição mata-mata. A bola rola às 21h30.

Fora de casa, a ideia do Bahia é a de construir um bom resultado que ajudará a confirmar a vaga nas quartas de final no jogo da volta, marcado para o dia 7 de agosto, na Fonte Nova. Para isso, o tricolor terá que colocar fim no jejum de vitórias que vive.

Considerando as partidas do Campeonato Brasileiro, o time não vence há quatro jogos. No último sábado, o Esquadrão tinha o triunfo na mão, mas vacilou e levou o empate do Internacional aos 43 minutos do segundo tempo. O técnico Rogério Ceni reconhece a queda rendimento e credita o momento ruim aos empecilhos que o clube tem enfrentado, como as lesões e os cartões amarelos.

“Nos últimos dois jogos todos pendurados ficando fora desses jogos. Lesões que não vinham acontecendo, caso do Ademir, Biel, Kanu, Cicinho. Infelizmente, quando aperta o campeonato, no meio do ano, 45 jogos feitos… Aí vem a CBF mudando a data quando se tinha mais tempo para descanso. Juntando isso às opções que se diminuem por cartões, por lesões”, disse o treinador.

A boa notícia para os tricolores é a de que esse ano o Bahia já venceu o Botafogo fora de casa. Na 5ª rodada da Série A, Everaldo e Rafael Ratão anotaram os gols da equipe baiana no 2x1 sobre o alvinegro no Engenhão.

“Novo jogo agora e depois um espaço até domingo, contra o Fluminense. Viver da recuperação, quem volta, e vê o que pode fazer na construção de cada jogo”, completou Ceni.

Por falar em retornos, o tricolor tem pelo menos três voltas importantes. Suspensos pelo terceiro amarelo na última rodada do Brasileirão, Jean Lucas, Custa e Rezende estão à disposição do treinador. Os dois primeiros devem começar entre os titulares.

No caso de Jean Lucas, o retorno é natural já que ele é peça fundamental do meio-campo e terceiro jogador que mais atuou pelo Bahia em 2024, com 40 partidas, atrás apenas de Caio Alexandre (43) e Luciano Juba (42).

Já Cuesta, deve entrar no lugar de Kanu, que segue machucado. Contra o Internacional, David Duarte foi escalado na função pois o argentino estava fora de ação. Reforços anunciados na segunda janela de transferências, o lateral Iago e o atacante Luciano Rodríguez estão à disposição para o confronto.

BOTAFOGO