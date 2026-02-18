Acesse sua conta
Com força máxima, Bahia define escalação para encarar o O’Higgins pela Libertadores

Equipes se enfrentam no Estádio El Teniente, em Rancagua,

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 18:23

Time do Bahia
Time do Bahia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Com força máxima, o Bahia está definido para encarar o O’Higgins nesta quarta-feira, às 19h, no Estádio El Teniente, em Rancagua, pelo jogo de ida da segunda fase preliminar da Copa Libertadores. Após poupar todos os titulares no confronto contra a Jacuipense, pelo Campeonato Baiano, no último fim de semana, o técnico Rogério Ceni vai a campo com o que tem de melhor em busca de um resultado positivo fora de casa e de vantagem para a decisão em Salvador.

O Bahia inicia a partida com a seguinte escalação: Ronaldo; Román Gómez, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Erick e Jean Lucas; Ademir, Willian José e Kike Oliveira.

O Tricolor tem desfalques importantes para o duelo. Everton Ribeiro cumpre suspensão herdada da expulsão no confronto contra o América de Cali, pela Copa Sul-Americana do ano passado. Além dele, David Duarte, Kanu, Michel Araújo e o jovem Ruan Pablo estão fora por lesão, aumentando a preocupação da comissão técnica.

O jogo de volta será disputado na próxima quarta-feira (25), na Arena Fonte Nova. Caso avance diante da equipe chilena, o Bahia garante ao menos vaga na Copa Sul-Americana e enfrentará The Strongest, da Bolívia, ou Deportivo Táchira, da Venezuela, em busca de classificação para a fase de grupos da Libertadores.

Bahia Libertadores

