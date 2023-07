Com hat-trick de Ary, Brasil atropela Panamá em estreia na Copa

Jogadoras da Seleção comemoram após o primeiro gol de Ary Borges. Crédito: Thais Magalhães/CBF

O Brasil fez uma estreia impecável na Copa do Mundo Feminina. Candidata ao título, a Seleção não tomou conhecimento do Panamá e atropelou: 4x0, na manhã desta segunda-feira (24), em Adelaide, na Austrália. A goleada, aliás, teve nome e sobrenome: Ary Borges. Em seu primeiro jogo no torneio da Fifa, a meia deu show e aplicou um hat-trick. Ainda deu assistência para Bia Zaneratto também deixar o dela.



Mais do que o resultado elástico, chamou a atenção a ótima atuação canarinha no estádio Hindmarsh. Domínio total, intensidade durante a partida inteira e repertório extenso no ataque. Atual campeã da Copa América, a Amarelinha cumpriu o favoritismo diante do estreante Panamá e mostrou que tem reais condições de brigar pelo inédito título mundial.

O Brasil, aliás, manteve os 100% de aproveitamento em estreias pela Copa do Mundo Feminina. Foi a a nona vitória da equipe em primeiro jogo da competição, em nove edições já disputadas até aqui. Além disso, a goleada virou a terceira maior vitória da Seleção no duelo inicial do Mundial. Nesse ranking, ficou atrás somente do 7x1 sobre o México, em 1991, e do 5x0 sobre a Nova Zelândia, em 2007.

O resultado levou o Brasil aos três pontos, garantindo a liderança isolada do Grupo F. Na próxima rodada, a Amarelinha encara a França, no sábado (29), às 7h, em Brisbane. A rival europeia, aliás, tropeçou em sua estreia e só empatou em 0x0 com a Jamaica. Dessa forma, uma vitória pode até classificar a Seleção para as oitavas de final com uma rodada de antecedência.

O jogo

Como era esperado, a rainha Marta começou sua sexta Copa do Mundo Feminina no banco de reservas. A histórica camisa 10 vinha fazendo os treinos preparatórios em separado por conta de um desgaste na coxa esquerda. A grande novidade na escalação da técnica Pia Sundhage foi a presença de Bia Zaneratto, que ganhou a concorrência com Geyse. Na zaga, a jovem Lauren, de apenas 20 anos, entrou na vaga de Kathellen, que sentiu uma fisgada e foi poupada.

Favorito para o confronto, o Brasil dominou totalmente o primeiro tempo. Com 75% de posse de bola, controlou com tranquilidade um Panamá que não ameaçou em qualquer momento da partida - e praticamente não passou do meio de campo. Mais que isso, a Seleção mostrou repertório extenso para levar perigo.

As canarinhas podiam ter marcado ainda no primeiro minuto, quando Bia Zaneratto recebeu de Debinha, disparou e encontrou Adriana na área. A camisa 11 finalizou, mas a goleira Bailey defendeu. A pressão continuou, com finalizações de Bia, Antônia e Debinha. A camisa 9, aliás, tirou tinta da trave aos 17, em uma bela cobrança de falta.

Em um jogo de ataque x defesa, o gol parecia ser questão de tempo. E foi. No minuto seguinte, Debinha recebeu de Tamires, cortou para o meio e cruzou com perfeição para Ary Borges cabecear e colocar a bola no fundo do gol: 1x0, aos 18 do primeiro tempo.

Ary Borges comemora o primeiro gol do Brasil sobre o Panamá. Crédito: Thais Magalhães/CBF

Aos 30, o Brasil podia ter chegado ao segundo. Em rápido contra-ataque, Debinha encontrou Bia Zaneratto na área. Mas a atacante do Palmeiras dominou mal, e a goleira conseguiu mandar a bola pela linha de fundo. A arqueira panamenha voltou a aparecer aos 35, em uma incrível defesa. Após levantamento na área, Debinha deu uma bicicleta e colocou a bola no meio. Zaneratto ajeitou para Luana finalizar, mas Bailey impediu.

Explorando muito pelos lados, o Brasil ampliou em um lance parecido com o primeiro gol: cruzamento da esquerda para a artilheira do dia, Ary Borges. Dessa vez, a jogada foi construída por Tamires, com perfeição. Mandou para Ary, que cabeceou e obrigou a defesa da goleira. Mas Bailey espalmou para frente e a camisa 17, com frieza, empurrou a bola para a rede, garantindo o 2x0 aos 38 minutos.

O segundo tempo mal havia começado e veio o terceiro gol canarinho. E em um golaço. Tamires encontrou Debinha na esquerda, a atacante tabelou com Adriana e cruzou na área. Ary Borges, na frente do gol, ajeitou de calcanhar para Bia Zaneratto soltar a bomba, aos 2 minutos.

Bia Zaneratto também deixou o dela, com direito a. Crédito: Thais Magalhães/CBF

A primeira finalização do Panamá veio apenas aos 12. Baltrip-Reyes recebeu na ponta esquerda, cortou para o meio e chutou, para a defesa firme de Letícia. A goleira foi mais uma vez acionada aos 18, em um lance de Tanner.

Com a vantagem do 3x0, Pia Sundhage aproveitou para fazer mudanças. Tirou Bia, Debinha e Antônia, para as entradas de Gabi Nunes, Geyse e Bruninha. Mas o dia era mesmo de Ary Borges. Aos 24 minutos, Geyse cruzou com perfeição para a atacante cabecear debaixo das pernas da goleira e fazer o hat-trick na estreia brasileira na Copa do Mundo Feminina.

Ary Borges fez um hat-trick em seu primeiro jogo em Copa do Mundo Feminina. Crédito: Thais Magalhães/CBF

Aos 29 minutos, veio um dos momentos mais esperados para o Mundial: Marta em campo, no lugar da artilheira Ary Borges. Não à toa, levou o estádio à loucura. A rainha teve ótima chance aos 47, em cobrança de falta. Bateu colocado, mas a goleira panamenha defendeu com tranquilidade.

Antes, Geyse havia aparecido bem aos 35, após tabelinha de Kerolin com Gabi Nunes, mas finalizou perto da trave esquerda. No fim, Duda Sampaio tentou deixar o dela, em um chute com força, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora.

Ficha técnica

Brasil 4x0 Panamá - 1ª rodada da Copa do Mundo Feminina (Grupo F)

Brasil: Letícia, Antônia (Bruninha), Lauren, Rafaelle e Tamires; Luana (Duda Sampaio), Kerolin, Adriana e Ary Borges (Marta); Debinha (Geyse) e Bia Zaneratto (Gabi Nunes). Técnica: Pia Sundhage.

Panamá: Bailey, Castillo, Pinzón, Vargas (Montenegro), Baltrip-Reyes e Jaén (Wendy Natis); Mills (Emily Cedeño), Quintero (Salazar), Gonzáles e Cox (Lineth Cedeño); Riley (Tanner). Técnico: Ignacio Quintana.

Estádio: Hindmarsh, em Adelaide, na Austrália

Gols: Ary Borges, aos 18 minutos e aos 38 minutos do primeiro tempo; Bia Zaneratto, aos 2 minutos, Ary Borges, aos 24 minutos do segundo tempo;