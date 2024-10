CHAMPIONS

Com hat-trick de Vini Jr., Real Madrid vira e goleia o Dortmund por 5x2

Clube alemão abriu 2x0 no Santiago Bernabéu, mas não sustentou o placar

Publicado em 22 de outubro de 2024 às 18:28

Vini Júnior marcou três dos cinco gols do Real Madrid Crédito: Divulgação/Barcelona

Em um jogo eletrizante, em que cada equipe comandou um tempo da partida, o Real Madrid arrancou uma virada épica ao derrotar o Borussia Dortmund por 5 a 2, nesta terça-feira, no Santiago Bernabéu, em jogo válido pela terceira rodada da Champions League. O confronto reservou um enredo repleto de alternativas. Em um intervalo de três minutos, o time alemão abriu 2 a 0. Na volta para a etapa complementar, porém, foi a vez dos espanhóis demonstrarem sua força. Com dois gols quase em sequência, o time de Carlo Ancelotti chegou ao empate.

Vini Jr. deu um espetáculo à parte. O brasileiro, favorito à Bola de Ouro, foi o destaque do triunfo. Com uma grande atuação no segundo tempo, ele balançou a rede três vezes. Mais do que isso, chamou a torcida para jogar junto do time e fechou os 5 a 2 fazendo um golaço.

Atual campeão do mais nobre torneio europeu, o time de Carlo Ancelotti quase acumulou o segundo revés em três partidas. Mas com uma atuação irrepreensível na etapa final, o triunfo chegou em grande estilo. A equipe merengue, que vinha de derrota para o Lille soma agora seis pontos em três rodadas.

O Borussia, que vinha embalado por duas vitórias, conheceu o seu primeiro revés e soma seis pontos. Mesmo assim, seu desempenho impressiona. Nessas três partidas, o time alemão marcou 12 gols e foi vazado quatro vezes.

Com uma atuação corajosa, principalmente no primeiro tempo, o Borussia Dortmund conseguiu encaixar a marcação, equilibrou as ações, e passou a jogar no erro do adversário. A estratégia acabou sendo tão eficiente que o rival alemão fez dois gols em um intervalo de três minutos.

Em boa troca de passes, Guirassy dominou a bola na área, fez o pivô e serviu Malen. O camisa 21 teve toda a liberdade para finalizar e chutou no canto de Courtois para fazer 1 a 0 aos 29 minutos. Três minutos depois, se aproveitando do apagão dos espanhóis, os alemães ampliaram.

Malen avançou pela direita, invadiu a área de dessas fez o papel de garçom. Ele passou pela marcação e cruzou rasteiro. Gittens fechou na pequena área e só empurrou para o gol vazio: 2 a 0 aos 33.

O Real, enfim, acordou. Em uma blitz pelo lado direito, a equipe merengue acertou a trave em duas finalizações seguidas. Primeiro com Rodrigo e depois com Bellingham. O Borussia também deu o seu recado em chutes de Brandt e Gittens que Courtois defendeu com dificuldade. Em um ritmo intenso, o primeiro tempo terminou com a vantagem de dois gols para os visitantes.

A etapa final foi de total pressão do Real Madrid. Jogando praticamente no campo do adversário, os anfitriões foram empilhando chances e diminuíram com Rüdiger, de cabeça, aos 14. O empate não demorou a acontecer. Mbappé fez jogada pela direita, foi desarmado, mas a sobra ficou com Vini Jr. Com tranquilidade, ele completou sem marcação e empatou aos 16.

Em cima do Borussia em busca da virada, o terceiro gol veio em chute cruzado de Lucas Vázquez aos 37 minutos. O melhor estava por vir. Aos 40, ele arrancou do meio-campo e fez 4 a 2. Não satisfeito, fez mais um aos 49, em outra bela jogada individual.

Surpresa inglesa na liderança

A surpresa da rodada ficou por conta do Aston Villa. Jogando em casa, o time inglês venceu o Bologna por 2 a 0 e, com 100% de aproveitamento, lidera a classificação com nove pontos.

Os gols da vitória sobre o rival italiano foram marcados por no segundo tempo. McGinn inaugurou o placar aos dez minutos. Aos 19, o camisa nove Jhon Durán fez mais um e garantiu os três pontos diante da sua torcida.

Arsenal mantém embalo e vence mais uma

Em outro jogo da rodada da Liga dos Campeões, o Arsenal fez valer o mando de campo e emplacou a sua segunda vitória seguida na competição ao superar o Shakthar Donetsk por 1 a 0.

Com uma marcação por pressão eficiente, o time do técnico Mikel Arteta inibiu qualquer tentativa dos visitantes de tentar se organizar. O gol saiu aos 28 minutos em bela jogada de Gabriel Martinelli. Na conclusão, a bola bateu na trave, voltou nas costas do goleiro Riznyk e morreu no fundo das redes.

Juventus decepciona e perde em casa

Já a Juventus decepcionou a sua torcida nesta terça-feira. Mesmo jogando em casa, a equipe italiana amargou um revés de 1 a 0 para o Stuttgart. O único gol do jogo foi anotado por El Bilal Toure. A derrota freia o embalo da equipe de Turim que segue com seis pontos.

Já os alemães, que marcaram nos acréscimos, obtiveram a primeira vitória no torneio. Com um triunfo, um empate e uma derrota, o Stuttgart tem agora quatro pontos.