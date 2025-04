LEÃO MOTIVADO

Com novo ânimo, Vitória encara o Fluminense com o objetivo de continuar vencendo

Confronto contra os cariocas ocorre neste domingo (20), a partir das 18h30

Alan Pinheiro

Publicado em 20 de abril de 2025 às 05:00

Vitória encara o Fluminense neste domingo (20) Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Há quem diga que tudo pode mudar de uma hora para outra no futebol. No Vitória, o que antes era crise agora pode ser considerado uma reação. Se antes o time chegava em casa com uma pressão nas costas por uma sequência de sete partidas sem vencer, agora comemora três jogos sem perder após superar o Fortaleza dentro de casa. É nesse novo ânimo que o Leão encara o Fluminense neste domingo (20), pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 no gramado do Maracanã.>

A reação, no entanto, não começou agora. Pelo menos é o que acredita o técnico Thiago Carpini. Para o comandante rubro-negro, o time vem mostrando uma evolução nos últimos três confrontos na temporada, principalmente pelos resultados conquistados. Um empate conquistado na Argentina contra o Defensa y Justicia e outro em Belo Horizonte, contra o Atlético-MG.>

“A gente sabia a dificuldade que seria [jogar na Argentina], mas tivemos um controle emocional, um controle do jogo, e não sofrer gols foi muito importante. Depois enfrentar o Atlético-MG e ficar na frente duas vezes, assimilar os golpes, valorizar o ponto conquistado, tudo isso mostra maturidade coletiva. Não é só a maneira de jogar, sei que já tentamos situações diferentes, mas acho que o comportamento individual, nossa identidade, os atletas novos que chegaram precisam entender que somos um time de operários. Precisamos de mais força para competir mais e igualar as coisas”, explicou.>

Para o confronto com os cariocas, o treinador ainda não vai contar com o goleiro Gabriel, que segue entregue ao departamento médico, e o atacante Renato Kayzer, em processo de transição. O meia Wellington Rato sentiu um incômodo na patela do joelho e foi vetado da partida contra o Fortaleza, mas ainda é dúvida para o jogo.>

Com seus principais jogadores aptos para entrar em campo, a tendência é de que a escalação que iniciou diante dos cearenses se repita contra o Tricolor das Laranjeiras. Considerando o rodízio em algumas funções, é possível que Raúl Cáceres ganhe a posição de Claudinho e que haja mudanças no meio de campo, a depender da estratégia montada para o confronto. Segundo Carpini, os escolhidos para a função dependem da intenção de jogo do Vitória para cada adversário.>

“O Pepê consegue circular, desafogar a equipe com a qualidade técnica. O Ronaldo consegue arrastar mais, tirar o time de trás com a bola dominada, hoje conseguimos usar isso. O Willian [Oliveira] tem mais entendimento de ocupação de espaço. São opções diferentes para a nossa sequência. Independente de quem jogue, o Vitória está bem representado”, deu o recado.>

Fluminense em ascensão

Do outro lado, o Fluminense chega embalado para receber o Leão dentro do Maracanã. São cinco jogos seguidos vencendo, incluindo Brasileirão e Copa Sul-Americana. A fase da equipe coincide com o início de Renato Gaúcho como treinador da equipe, que venceu os quatro confrontos que esteve à frente do clube carioca.>

O Leão possui desvantagem no retrospecto da rivalidade, já que venceu apenas 11 jogos de 41 disputados. Considerando todas as competições, ainda houve 14 empates e 16 resultados positivos para o Fluminense. Com o clube carioca como mandante, os rubro-negros conseguiram vencer em apenas cinco oportunidades. Além das vitórias, perdeu nove jogos e empatou quatro vezes.>