Dependência de Matheuzinho? Meia do Vitória supera lesões e volta a ser protagonista

Jogador foi o responsável por marcar o segundo gol do Leão contra o Fortaleza no Brasileirão

Matheuzinho decidiu para o Vitória pela segunda partida em sequência Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Se a altura não ajuda, o talento sobressai. Apenas 1,65 m, mas uma grande capacidade de decidir jogos. Assim pode-se resumir a importância de Matheuzinho para a equipe do Vitória. Já na graças do torcedor, o meia do Leão decidiu mais uma vez temporada ao marcar o segundo gol rubro-negro contra o Fortaleza, nesta quarta-feira (16), que resultou nos primeiros três pontos da equipe no Campeonato Brasileiro.>

Além do gol marcado diante do Leão do Pici, o camisa 30 foi importante para o ponto somado pela equipe no empate contra o Atlético-MG, no último final de semana. Matheuzinho marcou o segundo gol do Leão na partida, deixando o time à frente no placar até o adversário igualar o marcador. Com o tento anotado, o jogador chegou a quatro gols e duas assistências na temporada.>

Ainda em 2025, o “menor dos Matheus”, como foi apelidado carinhosamente pelo torcedor rubro-negro, também teve um impacto direto em outras duas partidas. Na estreia da Copa Sul-Americana, foi ele o responsável por bater o pênalti que impediu uma derrota do Leão para a Universidad Católica de Quito dentro do Barradão. Antes, Matheuzinho também foi o responsável pelos passes para os dois gols do Vitória contra o Porto, no Campeonato Baiano.>

Apesar da importância, no entanto, o atleta vestiu a camisa vermelha e preta em 2025 apenas em 13 partidas, já que está convivendo com lesões. O próprio técnico Thiago Carpini já revelou que o jogador pediu para entrar em campo “no sacrifício” com o objetivo de ajudar a equipe em um momento de necessidade. Em coletiva realizada nesta terça-feira (15), Matheuzinho confirmou que não está jogando em sua forma ideal.>

Eu estou me sentindo bem com os jogos, a gente vai treinando, vai se adaptando. Com os jogos eu estou melhorando bastante. Ainda não estou 100%, mas com esses jogos que estou tendo, de jogar 90 minutos, acredito que vou estar bem o quanto antes Matheuzinho Jogador do Vitória

Dependência?

Com a volta do jogador nos últimos jogos, os torcedores rubro-negros começaram a se questionar sobre uma possível dependência do time com seu camisa 30. Apesar da dúvida, o fato se encontra no retrospecto do time com a presença de Matheuzinho em campo. Com ele, seja como titular ou entrando ao longo da partida, o Vitória só perdeu um jogo na temporada. A ocasião aconteceu contra o Flamengo, pela 2ª rodada do Brasileirão.>

Além do único revés, o Leão venceu sete partidas e empatou outras cinco com a presença do atleta. O desempenho equivale a um aproveitamento de 66%. Em contrapartida, o time disputou outros 15 jogos sem o jogador, ganhando sete, empatando cinco e sendo derrotado em três oportunidades, um aproveitamento de 57% na temporada.>

Dentre as partidas que tiveram a ausência do meia-atacante, a eliminação na Copa do Brasil para o Náutico, a derrota para o Bahia no primeiro jogo das finais do Campeonato Baiano e o revés na estreia do Campeonato Brasileiro para o Juventude.>