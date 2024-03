CUIDADO COM A MENTE

Com psicóloga do Bahia, Seleção Brasileira volta a ter profissional na comissão após dez anos

Depois de dez anos, a Seleção Brasileira voltou a ter uma psicóloga na sua comissão técnica. Profissional do Bahia, Marisa Lúcia Santiago foi convocada para integrar o grupo de trabalho nos amistosos contra Inglaterra e Espanha, nos dias 23 e 26 de março, respectivamente. As partidas marcam o início do ciclo de Dorival Jr. na Seleção.

A convocação de Marisa Santiago encerrou uma ausência de dez anos no time brasileiro. Desde a Copa do Mundo de 2014 o Brasil não contava com um psicólogo na sua comissão técnica. Na época, Regina Brandão foi incorporada ao grupo de trabalho do técnico Felipão, mas após o 7x1 para a Alemanha, toda a comissão foi desligada.