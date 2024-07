PREPARAÇÃO

Com reforço na lateral, Bahia treina de olho no confronto com o Corinthians

Tricolor encara o clube paulista neste domingo (21), na Fonte Nova

Da Redação

Publicado em 19 de julho de 2024 às 14:30

Bahia treina no CT Evaristo de Macedo antes da partida contra o Corinthians Crédito: Divulgação/EC Bahia

O Bahia segue em ritmo de preparação para o confronto com o Corinthians, marcado para este domingo (21), às 16h, na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. Na manhã desta sexta-feira (19), o tricolor fez o último trabalho antes do confronto.

No CT Evaristo de Macedo, o técnico Rogério Ceni contou com reforço para montar o time. O lateral direito Arias voltou a treinar com o grupo após o vice-campeonato da Copa América com a Colômbia, nos Estados Unidos. Ele está à disposição para o jogo na Fonte Nova.

Ceni aproveitou o dia para fazer ajustes no time. O treinador será forçado a mudar a equipe, já que o zagueiro Gabriel Xavier está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Victor Cuesta deve ficar com a vaga.

O atacante Biel, que sofreu uma lesão no ligamento do tornozelo, também está fora de ação, enquanto o centroavante Everaldo volta ao time após cumprir suspensão contra o Cuiabá.