VOLTA AO BATENTE

Com reforço no meio-campo, Bahia inicia preparação para confronto com o Flamengo

Tricolor encara o rubro-negro nesta quinta-feira (20), no Maracanã

Da Redação

Publicado em 18 de junho de 2024 às 13:57

Bahia se prepara para duelo direto contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia voltou aos treinos visando a partida contra o Flamengo, marcada para esta quinta-feira (20), às 20h, no Maracanã, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta terça-feira, os jogadores se apresentaram no CT Evaristo de Macedo.

O dia começou com um trabalho de ativação física sob o comando do preparador Danilo Augusto. Na sequência, o elenco foi para o campo e Rogério Ceni fez um treino em espaço reduzido com foco na posse de bola e troca de passes.

Quem atuou mais de 45 minutos no empate com o Criciúma foi liberado para atividades regenerativas. O restante do grupo permaneceu no campo e Ceni fez um treino complementar de defesa contra ataque.