Com semana livre, Vitória deve repetir time na decisão do Baiano; veja provável escalação

O último Ba-Vi do estadual será disputado no domingo (7), às 16h, na Fonte Nova

Publicado em 5 de abril de 2024 às 15:22

Volante Dudu vai tentar neutralizar o meio-campo do Bahia na decisão do Campeonato Baiano Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

O torcedor do Vitória não deve ter surpresas quando a escalação do time do coração for divulgada no domingo (7) para o Ba-Vi derradeiro do Campeonato Baiano. A bola rola às 16h, na Fonte Nova. A tendência é que o técnico Léo Condé mande a campo os mesmos onze jogadores que iniciaram o primeiro jogo das finais do estadual.

No domingo (31) passado, o Vitória venceu o clássico por 3x2, de virada, no Barradão, e reverteu a vantagem que antes era do rival. O resultado faz com que o Leão fique com a taça em caso de empate no jogo de volta.

Se o Vitória perder por um gol de diferença, o título será decidido nos pênaltis. O Bahia só garante a taça no tempo regulamentar se ganhar por dois tentos ou mais.

O Vitória já havia vencido o Bahia na fase classificatória do Baiano, também por 3x2 e no Barradão. A diferença é que na ocasião o rubro-negro marcou primeiro, viu o rival virar e passou à frente novamente antes do apito final.

Já no jogo de ida das finais, o Bahia saiu na frente no marcador. O tricolor colocou 2x0 no placar após gols de Thaciano e Cauly, mas o Vitória fez valer o mando de campo e se mostrou um time aguerrido ao balançar a rede com Matheus Gonçalves (duas vezes) e Iury Castilho.

O elenco rubro-negro teve toda a semana para treinar. O grupo ganhou folga na segunda-feira (1º) e de terça para cá concentrou os esforços nos treinamentos com foco no reencontro com o rival tricolor.

“Estamos trabalhando muito forte com o foco nessa final. Tivemos uma semana cheia de preparação, isso é bom, porque dá para recuperar e mesmo assim fazer um trabalho totalmente focado para essa decisão. Acredito que vamos chegar bem preparados, concentrados e vamos em busca dessa conquista”, afirmou o volante Dudu, um dos destaques do Vitória no primeiro jogo das finais.

O técnico Léo Condé não pode utilizar nenhum dos seis reforços contratos recentemente, pois eles chegaram à Toca do Leão após as inscrições no estadual. Jogadores como Léo Naldi e Luiz Adriano, por exemplo, não podem defender o rubro-negro neste clássico.

O treinador não tem desfalques recentes por ordens médicas. As únicas baixas são o atacante Everaldo, que ainda se recupera de lesão, e o lateral Felipe Vieira, que cumpre protocolo de recuperação após cirurgia.

Antes do Ba-Vi decisivo do Baiano, o Vitória ainda fará dois treinamentos. Um ocorre na tarde desta sexta-feira (5) e o outro será na manhã de sábado (6).