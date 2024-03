JÁ CLASSIFICADO

Com time alternativo, Bahia encara o Botafogo-PB na última rodada do Nordestão

Tricolor entra em campo às 21h30, no estádio Almeidão, em João Pessoa

Gabriel Rodrigues

Publicado em 27 de março de 2024 às 05:00

Caio Roque será uma das novidades no time alternativo do Bahia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Líder isolado da Copa do Nordeste, o Bahia tem apenas mais um desafio antes do fim da primeira fase do torneio. Nesta quarta-feira (27), o Esquadrão encara o Botafogo-PB, pela 8ª rodada. A partida será às 21h30, no estádio Almeidão, em João Pessoa.

A classificação antecipada para o mata-mata deixou o tricolor confortável para apenas cumprir tabela diante do Belo. Como não pode mais ser alcançado pelos adversários e tem a vantagem de jogar em casa na próxima fase, o clube baiano vai usar o duelo para descansar o elenco e focar nas finais do Campeonato Baiano.

O clube decidiu mandar uma equipe alternativa para a Paraíba. Nem mesmo o técnico Rogério Ceni embarcou com a delegação. O comandante à beira de campo será Rogério Ferreira, treinador do sub-20. O time, aliás, será composto por jogadores formados na base tricolor.

Enquanto as principais peças são poupadas, os atletas mais jovens enxergam no duelo a chance de mostrar serviço. O volante Jota, por exemplo, fez apenas duas partidas sob o comando de Ceni, ambos saindo do banco de reservas, e mira a titularidade.

“É um jogo que com certeza é muito importante para mim, e também outros atletas, como Marcello e Caio Roque, que estão buscando mais o espaço no dia a dia. É um jogo que com certeza teremos essa responsabilidade maior e vou estar bem focado”, disse ele.

Apesar da pouca importância que o confronto tem para o futuro do tricolor na Copa do Nordeste, Jota reforça que o time, mesmo jovem, tem a responsabilidade de honrar a camisa e manter a invencibilidade. A equipe não perde há dez compromissos.