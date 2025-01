FUTEBOL DE BASE

Com time mais jovem da Copinha, Bahia tenta fazer história no principal torneio de base do Brasil

Esquadrão estreia na competição neste sábado (4), em Capivari

Gabriel Rodrigues

Publicado em 3 de janeiro de 2025 às 02:00

Bahia utilizará o time sub-17 na Copa São Paulo de Futebol Júnior Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A principal competição de base do Brasil vai começar para o Bahia. Amanhã, o Esquadrãozinho entra em campo em busca do inédito título da Copa São Paulo. A estreia será contra o Sergipe, às 17h, na Arena Capivari.

O tricolor está no grupo 16, com sede na cidade de Capivari. A chave conta ainda com o Capivariano, dono da casa, e o Madureira-RJ.

Em 2025, o Bahia tentará fazer história com um time mais jovem do que o normal. Apesar da competição ser sub-20, o clube baiano utilizará a equipe sub-17, que tem como comandante o técnico Léo Mendes.

A explicação para a utilização da categoria mais nova está no planejamento do Esquadrão. Por conta da pré-temporada do grupo principal em Girona, na Espanha, os atletas do time sub-20 terão a responsabilidade de representar o tricolor nos três primeiros jogos do Campeonato Baiano, ficando de fora da Copinha.

Mesmo assim, o Bahia mantém expectativa elevada para fazer uma boa campanha. A delegação que embarcou para São Paulo é formada por 21 jogadores, vários deles destaques nas categorias de base do clube baiano.

Entre os nomes que mais chamam a atenção estão o atacante Dell e o goleiro Arthur Jampa. Os dois têm 16 anos e acumulam passagens pela Seleção Brasileira.

O centroavante, aliás, é uma das grandes joias do clube. Tanto que assinou o primeiro contrato profissional com multa de R$ 600 milhões. No ano passado, Dell foi um dos artilheiros da base tricolor e conquistou os títulos do Baianão sub-17 e sub-20. Por conta do faro de gol, ele ganhou o apelido de ‘Halland do Sertão’.

A lista de destaques poderia ser ainda maior, mas o time perdeu peças importantes durante a preparação. O zagueiro Ruan Vitor, o volante Anthony e o meia Gabriel Carioca se machucaram durante os treinos no CT Evaristo de Macedo e foram cortados.

Assim como Dell, Gabriel Carioca tem chamado a atenção no Bahia. No Esquadrão desde 2021, ele vem acumulando títulos na base e, no ano passado, treinou com o elenco principal sob o comando de Rogério Ceni. Por conta das boas atuações e dos 58 gols marcados por ele, a diretoria azul, vermelha e branca também decidiu se proteger do assédio de outras equipes e colocou uma multa contratual de R$ 631 milhões.

“A Copinha deste ano será uma ótima oportunidade para desenvolver esses jogadores, dar rodagem e minutagem aos Pivetes de Aço contra equipes mais velhas e fisicamente mais maduras. Em campo, será um grande desafio, pois são meninos de 16 anos enfrentando adultos de 21, mas nos preparamos para isso”, explicou Léo Mendes, treinador do Bahia.

HISTÓRICO

Este ano, o Bahia tentará apagar o vexame deixado na temporada passada, quando foi eliminado na primeira fase, com dois empates e uma derrota em três partidas. O tricolor tem bom histórico na competição e é o único time do estado que já chegou na final.