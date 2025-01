NA FONTE NOVA

Com time principal, Bahia encara o Porto e busca recuperação no Campeonato Baiano

Rogério Ceni planeja rodar o elenco tricolor no estadual

Gabriel Rodrigues

Publicado em 26 de janeiro de 2025 às 02:00

Erick Pulga pode ser uma das novidades do Bahia contra o Porto Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Depois de estrear na temporada com uma goleada de 4x0 sobre o Sampaio Corrêa, pela Copa do Nordeste, o time principal do Bahia busca agora a recuperação no Campeonato Baiano. Neste domingo (26), o tricolor recebe o Porto, às 16h, na Fonte Nova, pela 4ª rodada da competição estadual. >

O Esquadrão ainda busca o primeiro triunfo no Campeonato Baiano. Por conta da pré-temporada em Girona, na Espanha, o clube azul, vermelho e branco foi representado por um time alternativo nos primeiros três jogos e não se saiu bem. >

O Bahia inicia a rodada na 8ª colocação, com apenas dois pontos em nove disputados. Por isso, o elenco principal sabe que não pode vacilar ou correrá o risco de ficar distante da zona de classificação para o mata-mata. >

O triunfo elástico sobre o Sampaio Corrêa empolgou os tricolores e rendeu elogios do técnico Rogério Ceni, mas o treinador lembrou que a equipe ainda está no início do trabalho e buscando a sua melhor forma física e tática. >

Diante do Porto, Rogério vai rodar o elenco. Segundo ele, a ideia é aproveitar os primeiros jogos do ano para dar minutagem para todos os jogadores do elenco. >

“Uma das maneiras de preparar é tendo um jogo por semana. Tem que ter descanso, bastante trocas para alongar a pré-temporada. Chegar num momento que vamos definir para alguns jogos. Mas por enquanto vamos continuar rodando jogadores. Clássico antes, depois jogo contra o The Strongest que vale a temporada. Jogos de ida e volta com características distintas. Trabalhar bem, contar com jogadores que estão fora, ter o máximo de condição física melhorada sem ser afetado por lesões na sequência dos jogos. O fato de jogar, mesclar, é importante que cada um ganhe condicionamento físico”, explicou o professor.>

Ceni não confirmou a escalação que iniciará a partida, mas a tendência é a de jogadores que foram titulares no ano passado, como Cauly, Everton Ribeiro e Jean, apareçam na relação inicial. >

Outra mudança deve acontecer no gol. Contra o Sampaio, Danilo Fernandes foi o escolhido do treinador. Agora, Marcos Felipe ganhará chance. O Esquadrão tem ainda Dênis Júnior e o jovem Gabriel como opções para o setor. >

O Bahia conta ainda com quatro jogadores no departamento médico. O zagueiro Gabriel Xavier, o lateral direito Arias e o meia Michel Araújo estão machucados. Já o lateral esquerdo Iago Borduchi ainda se recupera de uma lesão que sofreu na reta final do >

Brasileirão. Ele está na fase de transição >

para o campo. >

“Difícil ajustar com alguns jogadores em poucos treinos. Vamos ter que girar jogadores, em poucas horas jogaremos e não podemos perder mais gente por lesões. Perdemos alguns jogadores no fim da pré-temporada, lesionados, temos que cuidar agora”, completou Ceni.>

Inédito>

Essa será a primeira vez que Bahia e Porto vão se enfrentar na história. Fundado em Porto Seguro, a agremiação saiu do amadorismo no ano passado e, logo de cara, conquistou o acesso à elite do futebol baiano.>

Com o apoio de empresários de Porto Seguro, o Porto segue o modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF), e possui um projeto ambicioso de alcançar vagas na Copa do Brasil e na Série D do Brasileirão.>

Na sua estreia no Baianão, o time do extremo-sul faz uma campanha consistente e inicia a rodada na vice-liderança, com cinco pontos. O time ainda não perdeu na competição e vem de dois empates contra Colo-Colo e Atlético de Alagoinhas, respectivamente. >