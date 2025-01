ATUAÇÃO DE GALA

Ademir brilha com três assistência em estreia e quebra marca de cinco anos no Bahia

Atacante foi um dos nomes do Esquadrão na goleada sobre o Sampaio Corrêa

Gabriel Rodrigues

Publicado em 24 de janeiro de 2025 às 14:11

Ademir festeja a assistência que terminou em gol de Lucho Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

A estreia do Bahia na Copa do Nordeste superou as expectativas e um jogador roubou a cena na goleada por 4x0 sobre o Sampaio Corrêa, nesta quinta-feira (23), na Fonte Nova. O atacante Ademir foi o grande destaque da partida com três assistências para os companheiros. >

O "show" de Ademir começou ainda no primeiro tempo, com um passe para o gol de Erick e outro para o uruguaio Lucho Rodríguez balançar as redes. Na segunda etapa, o camisa 7 também deu assistência para o estreante Erick Pulga anotar o primeiro tento dele pelo Esquadrão e fechar a conta em 4x0. >

Na prática, Ademir também teve participação no terceiro gol do Bahia. Foi ele quem cobrou a falta na área e o atacante Alan James marcou contra. >

Com as três assistências, Ademir quebrou uma marca que durava cinco anos. A última vez que um jogador tricolor deu três passes para os companheiros em uma mesma partida foi em 2020. Daniel saiu de campo como garçom na goleada baiana por 4x0 sobre o Melgar, na Copa Sul-Americana. Gregore, Fessin e Gilberto marcaram os gols. >