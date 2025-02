CARNAVAL TRICOLOR

Com um jogador a mais, Bahia passa fácil pelo The Strongest e vai à 3ª fase da Libertadores

Esquadrão bateu o rival boliviano por 3x0, na Fonte Nova

Gabriel Rodrigues

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 23:23

Lucho comemora gol que abriu o placar para o Bahia contra o The Strongest Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A história foi escrita e o Bahia está na terceira fase da Copa Libertadores da América. Empurrado pela torcida, o Esquadrão venceu o The Strongest por 3x0, na noite desta terça-feira (25), garantiu a classificação e fez um verdadeiro Carnaval na Fonte Nova. >

Em um primeiro tempo quente, o Esquadrão encontrou um adversário fechado e teve dificuldade para achar os espaços no ataque, mas abriu o placar com Lucho Rodríguez, de pênalti. Os bolivianos ainda ficaram com um jogador a menos depois de que Jusino levou o vermelho direto por entrada forte em Lucho. >

No segundo tempo, Ademir aproveitou as chances e balançou as redes duas vezes, fechando a conta para o time baiano. >

O Bahia espera agora o vencedor do confronto entre Boston River e Ñublense, que se enfrentam nesta quarta-feira, no Chile. No jogo de ida, no Uruguai, o Boston River venceu por 1x0. Antes, a equipe enfrenta o Jacuipense, neste sábado, na Fonte Nova, pelo jogo de ida da semifinal do Baianão. >

O JOGO >

Como era esperado, Ceni praticamente repetiu o time que começou o duelo no jogo de ida, em La Paz. A novidade foi a entrada de Luciano Juba no lugar de Gilberto. Assim, o time permaneceu com três zagueiros e o lateral esquerdo jogando por dentro. >

Quando a bola rolou, as propostas das duas equipes ficaram bem claras. Empurrado pela torcida, o Bahia apostou na posse de bola para envolver o adversário e construir as jogadas. Os bolivianos montaram uma linha de cinco defensores e não pressionavam o tricolor. O objetivo era aproveitar um erro do Esquadrão para encaixar o contra-ataque. >

Diante da defesa fechada, o Bahia teve dificuldade para achar espaços claros. De fora da área, Luciano Rodríguez mandou chute no cantinho e obrigou Banegas a fazer grande defesa. O goleiro boliviano começou cedo com a cera. Com 15 minutos ele atrasava o tiro de meta e se jogava no chão a cada intervenção. >

Aos 27 minutos, o Bahia teve a bola para abrir o placar. Depois da confusão, Ademir recebeu livre na pequena área, mas chutou por cima e perdeu uma chance incrível. Aos 33 foi a vez de Lucho receber lançamento, mas a defesa bloqueou o chute. >

A pressão tricolor deu certo. Aos 37 minutos, Juba cruzou na área e a arbitragem pegou falta em Jean Lucas. Lucho Rodríguez cobrou o pênalti e abriu o placar na Fonte Nova. A torcida, que já fazia uma grande festa, cantou ainda mais alto. >

A vantagem do Bahia deixou o Strongest descontrolado. O time boliviano começou a fazer muitas faltas. Antes do fim do primeiro tempo, Jusino acertou Lucho no campo de ataque do Strongest e recebeu o vermelho direto, deixando o Bahia com um a mais. >

Com um jogador a mais, Rogério Ceni desfez o trio de zagueiros e o tricolor voltou do intervalo com Gilberto no lugar de Kanu. Logo aos dois minutos, a defesa do The Strongest errou, Erick Pulga ficou com a bola e entregou para Ademir. Dessa vez o atacante encheu o pé e aumentou a conta: Bahia 2x0. >

O time baiano era todo ataque. O terceiro só não saiu na sequência porque Banegas fez uma bela defesa em cabeçada de Pulga. O goleiro, aliás, foi o grande nome do The Strongest na partida. Em outra boa intervenção, ele salvou o gol que seria de Everton Ribeiro. De forma irônica, a torcida do Bahia passou a aplaudir quando o jogador demorava para reiniciar o jogo. >

Banegas não conseguiu evitar quando Ademir recebeu lançamento, invadiu a área e bateu no cantinho para fazer o terceiro do Esquadrão.>

Com a fatura liquidada, Ceni aproveitou para fazer trocas. Kayky entrou no lugar de Ademir, que deixou o campo ovacionado pela torcida, e Willian José foi para o jogo no lugar de Lucho. Pouco antes, Michel Araujo e Cauly haviam entrado nas vagas de Pulga e Everton Ribeiro, respectivamente. >

Na reta final, o Bahia pisou no freio. O time ainda teve boas chances para ampliar o marcador, mas parou no goleiro e esperou o apito final para comemorar a classificação. >

FICHA TÉCNICA >

Bahia x The Strongest - Libertadores (2ª fase - volta)>

Bahia: Marcos Felipe, Gabriel Xavier, Kanu (Gilberto) e Ramos Mingo; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro (Cauly) e Luciano Juba; Ademir (Kayky), Lucho Rodríguez (Willian José) e Erick Pulga (Michel Araujo). Técnico: Rogério Ceni. >

The Strongest: Banegas, Supayabe, Jusino, Pedraza e Moriceau; Castro (Quiroga), Chiatti, Amoroso (García) e Arrascaita (Somoya). Triverio (Godoy) e Guerrero (Flores). Técnico: Antônio Carlos Zago.>

Local: Fonte Nova>

Gols: Lucho Rodríguez, aos 40 minutos do 1º tempo, Ademir, aos 2 e aos 17 do 2º tempo, >

Cartão amarelo: Kanu (Bahia); Arrascaita, Chiatti, Supayabe (The Strongest)>

Cartão vermelho: Jusino (The Strongest)>

Público: 44.847 pagantes>

Renda: R$ 1.534.887,50>

Arbitragem: Carlos Betancur, auxiliado por Jhon Gallego e Miguel Roldan (trio da Colômbia).>