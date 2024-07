SÉRIE A

Vitória recebe o Criciúma no Barradão para voltar a vencer no Brasileiro

O jogo, válido pela 15ª rodada, acontece neste domingo (7), a partir das 18h30

Alan Pinheiro

Publicado em 7 de julho de 2024 às 05:00

Alerrandro marcou dois gols contra o Corinthians Crédito: Victor Ferreira /EC Vitória

“[O Vitória] briga para se manter na Série A. O nosso campeonato é esse”. As palavras, ditas pelo técnico Thiago Carpini depois da derrota para o Corinthians, mostram que o objetivo do clube dentro da competição passa por, ao menos, terminar à frente de outras quatro equipes no Brasileirão. Agora, para voltar a ganhar e dar mais um passo na luta pela permanência, o Leão recebe o Criciúma, neste domingo (7), no Barradão. A partida, válida pela 15ª rodada, está marcada para às 18h30.

A tarefa, no entanto, não terá facilidades para o rubro-negro. O comandante vai precisar lidar com uma lista extensa de desfalques para armar o time que entrará em campo diante do rival catarinense. Everaldo, Bruno Uvini, Camutanga, Rodrigo Andrade, Iury Castilho e Osvaldo seguem fora por lesão.

Substituído ainda no primeiro tempo contra o Corinthians, o volante Caio Vinícius - que estava sendo utilizado, de forma improvisada, como zagueiro - se juntou à lista. No entanto, o jogador já não poderia entrar em campo diante do Criciúma, por suspensão. Outro que estará ausente pelo terceiro cartão amarelo é Dudu.

A única novidade fica por conta do volante Léo Naldi, que deve ser titular no meio de campo do Vitória. O saldo final vai permitir que apenas 18 jogadores de linha estejam na lista de Thiago Carpini.

Caso a formação com três volantes seja mantida - com Naldi, Willian Oliveira e Luan Santos - o comandante do Leão terá apenas Jean Mota para fazer a função de terceiro homem de meio campo.

Porém, a preocupação maior está na primeira linha do clube baiano. Uma das possibilidades é de que Carpini improvise Willean Lepo novamente como zagueiro, ao lado de Wagner Leonardo. A única oportunidade que dois canhotos iniciaram uma partida juntos foi contra o Red Bull Bragantino. No entanto, o próprio técnico justificou que só usou Reynaldo ao lado do capitão da equipe pela função de Lepo como zagueiro pela direita, o que pode acontecer novamente caso o comandante abra mão da trinca de volantes.

Um outro motivo para ligar o alerta é o início da passagem de Thiago Carpini pelo Vitória. Apesar de ter levado o rubro-negro a uma reação no campeonato, os primeiros 10 jogos do técnico marcam o pior aproveitamento do paulista como treinador, empatado com sua passagem pelo Santo André.

Pelo Leão, Carpini venceu três partidas, empatou outras duas e perdeu em cinco oportunidades, o que equivale a um aproveitamento de 36%. No Juventude, onde teve sua melhor temporada e o melhor início, ele conseguiu ganhar sete partidas, empatar uma e sair derrotado em apenas dois confrontos nos primeiros 10 jogos. Rendimento de 73%.

Apesar dos números ainda não terem deslanchado, o desempenho mostrado em campo dá esperanças ao torcedor do Vitória de que o clube consiga escapar do rebaixamento.

Bom histórico

Para o duelo deste domingo, o retrospecto entre as duas equipes pesa a favor do Vitória. Foram 15 encontros pelo Campeonato Brasileiro entre os clubes, com o Leão saindo com o resultado positivo em seis oportunidades - contra apenas três do Criciúma. Outros seis jogos terminaram empatados.

Como mandante, o desempenho é ainda melhor. Em sete partidas pela Série A em casa, o rubro-negro ganhou quatro e só perdeu uma - houve ainda um empate. Já no retrospecto geral em Salvador, somando todas as competições, são nove vitórias baianas, apenas duas catarinenses e cinco igualdades.

O técnico Cláudio Tencati não deve ter mudanças na formação do Criciúma para enfrentar o Vitória. Por outro lado, não poderá contar com o atacante Allano, que começou como reserva no último compromisso, mas recebeu o cartão vermelho após entrar em campo e, agora, terá que cumprir suspensão automática.