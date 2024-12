FUTEBOL

Com Vini Jr. favorito, Fifa anuncia data da premiação do The Best

Entrega dos prêmios será realizada em um jantar de gala em Doha, no Catar, onde o Real Madrid jogará a final do Intercontinental

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de dezembro de 2024 às 14:25

Os vencedores do prêmio do The Best serão anunciados pela Fifa nesta terça-feira (17), em um jantar de gala na Aspire Academy, Doha, no Catar. A entidade revelou, nesta segunda-feira (16), os detalhes sobre a cerimônia, que terá os ganhadores das nove categorias divulgados de forma digital. O evento será transmitido ao vivo pelo site FIFA.com.

Vini Jr. é considerado o favorito para conquistar o troféu de melhor jogador do mundo. O brasileiro concorre com outros dez candidatos, incluindo Rodri, do Manchester City, vencedor da Bola de Ouro em uma escolha marcada por polêmicas. Lionel Messi (Inter Miami), Haaland (Manchester City) e Bellingham (Real Madrid) são outros destaques entre os indicados. O evento acontecerá na véspera da final da Copa Intercontinental, que será disputada por Real Madrid e Pachuca na quarta-feira (18), também em Doha.

Além de Vinicius, o Brasil está representado em outras categorias na cerimônia. Ederson concorre como melhor goleiro, enquanto o técnico Arthur Elias está indicado a melhor treinador de futebol feminino.

Já Marta está no páreo da primeira edição do Prêmio Marta, que leva esse nome em homenagem à própria jogadora. O troféu é exclusivo gol mais bonito do futebol feminino - o Puskás, por sua vez, passou a ser somente do masculino. A Rainha concorre com um gol na vitória da Seleção sobre a Jamaica, por 4x0, em junho.

Durante o evento, também será formado o time do ano, que tem, entre os indicados no masculino, seis representantes nacionais: Rodrygo e Vinicius Junior, entre os atacantes, Dante, Bremer e Gabriel Magalhães, entre os zagueiros, e o goleiro Ederson.

Também concorrem quatro atletas que se destacaram com atuações no Brasil: Germán Cano, Ganso e Nino, campeões da Libertadores de 2023 pelo Fluminense, e Thiago Almada, campeão da Libertadores de 2024 pelo Botafogo. Vale citar que a premiação da Fifa leva em consideração as atividades no período da temporada europeia - ou seja, entre junho de 2023 e maio de 2024. Por isso, os jogadores do Fluminense, que brilharam no ano passado, aparecem na relação.

Entre as mulheres, a baiana Rafaelle concorre como melhor zagueira no time do ano, ao lado de Tarciane. Também estão na lista: Lorena (goleira), Portillo (meia), Kerolin e Adriana (atacantes).

Há ainda um brasileiro indicado ao Fifa Fan Award, que premia o torcedor do ano: o jovem Guilherme Gandra Moura, torcedor mirim do Vasco. Aos 10 anos, Gui trava uma luta contra epidermólise bolhosa, doença rara que provoca feridas na pele e traz uma série de questões colaterais, inclusive no crescimento.

O menino ficou conhecido em todo o país em junho do ano passado, quando despertou de coma após 16 dias. Na época, ele viralizou nas redes sociais ao reencontrar a mãe no hospital. Ele se tornou um torcedor-símbolo do Vasco e, inclusive, já virou mosaico da torcida.

Os indicados a melhor jogador no The Best 2024:

Dani Carvajal (Espanha), Real Madrid

Erling Haaland (Noruega), Manchester City

Federico Valverde (Uruguai), Real Madrid

Florian Wirtz (Alemanha), Bayer Leverkusen

Jude Bellingham (Inglaterra), Real Madrid

Kylian Mbappé (França), PSG/Real Madrid

Lamine Yamal (Espanha), Barcelona

Lionel Messi (Argentina), Inter Miami

Rodri (Espanha), Manchester City

Toni Kroos (Alemanha), Real Madrid (aposentado)

Vinícius Jr. (Brasil), Real Madrid

As indicadas a melhor jogadora:

Aitana Bonmati (Espanha), Barcelona

Barbra Banda (Zâmbia), Shanghai Shengli/Orlando Pride

Caroline Graham Hansen (Noruega), Barcelona

Keira Walsh (Inglaterra), Barcelona

Khadija Shaw (Jamaica), Manchester City

Lauren Hemp (Inglaterra), Manchester City

Lindsey Horan (Estados Unidos), Lyon

Lucy Bronze (Inglaterra), Barcelona/Chelsea

Mallory Swanson (Estados Unidos), Chicago Red Stars

Mariona Caldentey (Espanha), Barcelona/Arsenal

Naomi Girma (Estados Unidos), San Diego Wave

Ona Batlle (Espanha), Barcelona

Salma Paralluelo (Espanha), Barcelona

Sophia Smith (Estados Unidos), Portland Thorns

Tabitha Chawinga (Maláui), PSG/Lyon

Trinity Rodman (Estados Unidos), Washington Spirit

Os indicados e indicadas a melhor treinador ou treinadora de futebol feminino:

Arthur Elias (Brasil), Brasil

Elena Sadiku (Suécia), Celtic

Emma Hayes (Inglaterra), Chelsea/seleção dos Estados Unidos

Futoshi Ikeda (Japão), seleção do Japão

Gareth Taylor (Inglaterra), Manchester City

Jonatan Giraldez (Espanha), Barcelona/Washington Spirit

Sandrine Soubeyrand (França), Paris FC

Sonia Bompastor (França), Lyon/Chelsea

Os indicados a melhor treinador de futebol masculino:

Carlo Ancelotti (Itália), Real Madrid

Lionel Scaloni (Argentina), seleção da Argentina

Luis de la Fuente (Espanha), seleção da Espanha

Pep Guardiola (Espanha), Manchester City

Xabi Alonso (Espanha), Bayer Leverkusen

As indicadas a melhor goleira:

Alyssa Naeher (Estados Unidos), Chicago Red Stars

Ann-Katrin Berger (Alemanha), Chelsea/NJ/NY Gotham

Ayaka Yamashita (Japão), INAC Kobe Leonessa/Manchester City

Cata Coll (Barcelona), Barcelona

Mary Earps (Inglaterra), Manchester United/PSG

Os indicados a melhor goleiro: