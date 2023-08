Confira as mudanças no Vitória desde o jogo do primeiro turno contra o Ceará

Atualmente titular do Vitória, zagueiro Yan Souto não esteve em campo contra o Ceará no primeiro turno da Série B. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Sob o comando do técnico Léo Condé desde a primeira rodada, o time do Vitória foi se transformando ao longo da Série B do Brasileiro. Vice-líder do campeonato, com 41 pontos, o rubro-negro reforçou e reformulou o elenco com o objetivo de se manter entre os líderes e alcançar o tão sonhado acesso à elite do futebol nacional ao final da temporada.



O reencontro com o Ceará na próxima rodada do torneio, a 23ª, evidencia essa transformação. O time do Vitória que entrará em campo no domingo (13), às 18h, no Barradão, deve ter sete mudanças em relação ao que venceu a equipe cearense, por 2x0, na 4ª rodada, em 10 de maio, no estádio Castelão, em Fortaleza.

Do meio pra frente, o Vitória atualmente está totalmente diferente. A base da defesa, no entanto, foi mantida. Lucas Arcanjo, Zeca, Wagner Leonardo e Camutanga foram titulares no jogo do primeiro turno e estarão em campo com o objetivo de fechar as traves rubro-negras outra vez no domingo.

Titular naquela época, Marcelo perdeu a posição para Felipe Vieira e não vem sendo escalado nem mesmo após a lesão do concorrente da lateral esquerda. O atacante Matheusinho jogou improvisado como ala esquerda nos últimos dois jogos. Recém-contratado, Edson Lucas pode ser relacionado pela primeira vez diante do Ceará.

A diferença na defesa é que, no primeiro jogo contra o Ceará, Léo Condé utilizava uma formação com apenas dois zagueiros e, ultimamente, tem escalado três, com Yan Souto reforçando o setor. No entanto, o sistema poderá ser modificado novamente, como sinalizou o treinador após a derrota por 2x0 para o Londrina.

“Vamos avaliar. A gente está sempre avaliando e tentando fazer o Vitória melhor, tanto em termos individuais quanto em plataforma de jogo. Quando dá certo tentamos manter, e aquilo que não funciona vamos buscar solução”, afirmou o comandante rubro-negro.

No confronto disputado no Castelão, o meio-campo do Vitória foi formado por Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto. O primeiro perdeu espaço e sequer entra em campo há quatro rodadas.

Rodrigo Andrade segue com moral, mas lesionou a panturrilha, está em fase de transição e ainda será reavaliado pelos médicos do clube.

Contratado para ser o camisa 10 do time na Série B, Giovanni Augusto não conseguiu voltar a se firmar após lesão na panturrilha. Ele entrou no decorrer dos últimos três jogos, marcou um gol, o primeiro dele com a camisa do Vitória, e aguarda nova oportunidade entre os titulares. O meia não aparece no onze inicial há um mês.

Com a utilização de três zagueiros, Léo Condé vem abrindo mão de um homem no meio-campo e o setor tem sido formado por Dudu e Gegê.

No primeiro turno, o Vitória enfrentou o Ceará com trio de ataque formado por Osvaldo, Welder e Zé Hugo. O único que segue com status de titular é Osvaldo, porém, o garçom do time na Série B lesionou a coxa e ainda passa por tratamento. Os outros dois têm ficado como opção no banco de reservas.