ATENÇÃO REDOBRADA

Confira como acontecem os gols sofridos pelo Bahia no returno da Série A

Esquadrão teve suas redes vazadas 19 vezes nos últimos 14 jogos

Após a derrota para o Juventude, Ceni admitiu que a equipe não está mais desempenhando no mesmo nível que no início do Brasileirão. O treinador, no entanto, mirou os jogos restantes para recuperar a boa fase. “Caímos muito de produção no segundo turno, mas, com todas as dificuldades, ainda temos tempo. São três jogos em casa para se superar e entregar um bom futebol. Melhorar as tomadas de decisão para evitar erros de passe e erros básicos que não cometemos antes”, comentou.