FUTEBOL

Em parceria com Carlinhos Brown, Bahia lança camisa em homenagem ao Novembro Negro

Novo uniforme vai estrear em jogo contra o Palmeiras, no Dia da Consciência Negra

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de novembro de 2024 às 16:25

Novo uniforme do Bahia Crédito: EC Bahia/Divulgação

O Bahia lançou, na manhã desta quarta-feira (13), o novo uniforme para o Novembro Negro deste ano. Em parceria com o cantor Carlinhos Brown, a camisa vai estrear no Dia da Consciência Negra - na próxima quarta-feira, 20 de novembro -, no jogo contra o Palmeiras, às 18h, na Fonte Nova, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O lançamento aconteceu no Candyall Guetho Square, em Salvador. O novo manto tricolor tem a cor azul, "uma homenagem ao orixá Ogum, patrono da luta e dos metais, que também rege Carlinhos Brown no Candomblé", como explicou o Esquadrão.

✊? Camisa #NovembroNegro 2024 do Esquadrão. Neste ano, #MadeInCandyall, com estreia dia 20, da Consciência Negra, contra o Palmeiras, na Fonte Nova. Homenagem a @carlinhosbrown, aos 30 anos do projeto social @APracatum, à pintura da @bandatimbalada e à cultura do povo preto.… pic.twitter.com/DXoMbwHpTN — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) November 13, 2024

"Os detalhes do design trazem referências à musicalidade africana, aos tambores ancestrais e às pinturas corporais, elementos simbólicos incorporados ao longo da trajetória do artista, especialmente na Timbalada. Esses detalhes refletem as raízes culturais africanas, celebrando a riqueza da baianidade e a história de Salvador", completou o clube.

Outro destaque da peça é o selo 'Made in CandyAll', uma alusão ao bairro onde Brown cresceu e que ele transformou em um “quilombo urbano” de resistência cultural e musical. A camisa ainda traz a assinatura 'Tricolor Felicidade', música feita pelo artista em parceria com Nizan Guanaes e que ganhou novo clipe.