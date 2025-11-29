FUTEBOL

Confira lista de relacionados do Vitória para pegar o Mirassol

Partida acontece às 16h no Barradão

Alan Pinheiro

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 13:18

Último treino do Vitória antes de encarar o Mirassol Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Campeonato Brasileiro tem apenas mais três rodadas para o fim da competição e o Vitória está entre os times que brigam para não terminar o ano com o gosto amargo do rebaixamento. Com a disputa ainda em aberto, o Leão recebe o Mirassol no Barradão com o objetivo de acabar mais uma rodada fora do Z-4 e encaminhar a permanência na primeira divisão. O confronto, válido pela 36ª rodada do Brasileirão, começa a partir das 16h neste sábado (29).

Para o confronto, o técnico Jair Ventura volta a contar com o volante Willian Oliveira, que cumpriu suspensão diante do Sport e volta para o time titular. Quatro jogadores vão precisar maneirar nas entradas para evitar o terceiro cartão amarelo e não ficarem de fora contra o Red Bull Bragantino. São eles: Aitor Cantalapiedra, Erick, Ramon e Edu, todos importantes para o time.

Em contrapartida ao retorno de Willian Oliveira, o comandante rubro-negro não conta com Alexandre Fintelman, Lucas Arcanjo, Jamerson e Rúben Ismael. O quarteto não joga mais na temporada. O centroavante Carlinhos também é ausência, já que foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com dois jogos de suspensão pela expulsão diante do Vasco.

Lista de relacionados do Vitória

Aitor Cantalapiedra, Baralhas, Camutanga, Dudu, Edu, Erick, Fabri, Lucas Braga, Lucas Halter, Matheuzinho, Maykon Jesus, Neris, Osvaldo, Ramon, Raúl Cáceres, Renato Kayzer, Renzo López, Ricardo Ryller, Ronald, Thiago Couto, Willian Oliveira, Yuri Sena e Zé Marcos.

