Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja em qual canal vai passar Vitória x Mirassol ao vivo

Equipes se enfrentam neste sábado (29), no Barradão, às 16h

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 12:00

Vitória x Mirassol
Vitória x Mirassol Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Vitória e Mirassol se enfrentam neste sábado (29/11), às 16h (de Brasília), no Barradão, em duelo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. Veja onde assistir, como chegam as equipes e as prováveis escalações.

Onde assistir Vitória x Mirassol ao vivo

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view).

Relembre os confrontos do Vitória contra times paulista nesta Série A

Vitória 0x1 Santos - 10ª rodada  por Victor Ferreira/EC Vitória
Corinthians 0x0 Vitória - 11ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Mirassol 1x1 Vitória - 17ª rodada  por Victor Ferreira / EC Vitória
Vitória 1x0 Bragantino - 15ª rodada  por Victor Ferreira/E.C. Vitória
Vitória 2x2 Palmeiras - 18ª rodada  por victor Ferreira/EC Vitória
Palmeiras 0x0 Vitória - 37ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Santos 0x1 Vitória - 29ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 0x1 Corinthians - 30ª rodada  por Victor Ferreira/EC Vitória
Palmeiras 0x0 Vitória - 37ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 9
Vitória 0x1 Santos - 10ª rodada  por Victor Ferreira/EC Vitória

Vitória

O Rubro-Negro chega embalado por quatro jogos sem derrota e pela vitória por 3 a 1 sobre o Sport, resultado que tirou o time da zona de rebaixamento. Agora, o Vitória soma 39 pontos e ocupa a 16ª posição. Para este confronto, Willian Oliveira retorna após suspensão e deve reassumir sua vaga no meio-campo. Por outro lado, Carlinhos está suspenso, e Lucas Arcanjo, Fintelman, Jamerson e Rúben Ismael permanecem fora por lesão.

Mirassol

O Mirassol vive uma temporada histórica: com 63 pontos, ocupa a 4ª colocação e pode até confirmar vaga direta na fase de grupos da Libertadores nesta rodada. Rafael Guanaes terá os retornos de Neto Moura, Shaylon e Guilherme Marques. A única ausência é o zagueiro Jemmes, suspenso, abrindo espaço para Gabriel Knesowitsch.

LEIA MAIS 

Por determinação do STJD, Vitória perde atacante para enfrentar o Mirassol

Rivais diretos contra o rebaixamento jogam hoje e podem empurrar o Vitória de volta ao Z-4

Vitória terá 'turnê paulista' pela frente para tentar garantir permanência na Série A

Vitória nunca venceu times paulistas com árbitro escalado para o jogo contra o Mirassol no apito

Veja as contas do Vitória para garantir a permanência na Série A

Prováveis escalações de Vitória x Mirassol

Vitória: Thiago Couto; Edu, Lucas Halter e Camutanga; Raúl Cáceres, Willian Oliveira, Baralhas e Ramon; Aitor Cantalapiedra, Erick e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura

Mirassol: Lucas Ramon; João Victor, Gabriel Knesowitsch e Reinaldo; José Aldo, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Alesson (Carlos Eduardo) e Chico da Costa (Cristian). Técnico: Rafael Guanaes

Ficha do Jogo

  • Jogo: Vitória x Mirassol
  • Campeonato: Brasileirão Série A 2025
  • Rodada: 36ª rodada
  • Data: Sábado, 29 de novembro de 2025
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Barradão, Salvador
  • Onde assistir: Premiere

Arbitragem

  • Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
  • Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)
  • VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Mais recentes

Imagem - Paixão pelo Palmeiras e pela Medicina: quem era o torcedor que morreu em Lima antes da final da Libertadores

Paixão pelo Palmeiras e pela Medicina: quem era o torcedor que morreu em Lima antes da final da Libertadores
Imagem - Neymar desabafa após críticas: 'Nenhum ser humano merece escutar o que escutei'

Neymar desabafa após críticas: 'Nenhum ser humano merece escutar o que escutei'
Imagem - Cinco anos após acidente de Grosjean, F1 reforça segurança contra o fogo

Cinco anos após acidente de Grosjean, F1 reforça segurança contra o fogo

MAIS LIDAS

Imagem - Energia de prosperidade: 3 signos podem receber uma surpresa financeira ainda hoje (28 de novembro)
01

Energia de prosperidade: 3 signos podem receber uma surpresa financeira ainda hoje (28 de novembro)

Imagem - Bahia está entre os 9 estados com alerta de chuva intensa do Inmet para este sábado (29)
02

Bahia está entre os 9 estados com alerta de chuva intensa do Inmet para este sábado (29)

Imagem - Da guerra ao recomeço empresarial, conheça a história do padeiro mais amado da Bahia
03

Da guerra ao recomeço empresarial, conheça a história do padeiro mais amado da Bahia

Imagem - Diabetes: 7 cuidados com alimentação para prevenir ou controlar a doença
04

Diabetes: 7 cuidados com alimentação para prevenir ou controlar a doença