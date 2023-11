Confira os jogos dos rivais do Bahia até o final da Série A

O Brasileirão está em sua reta final. Após a realização de alguns jogos atrasados durante essa pausa para data Fifa, restarão apenas quatro rodadas para saber o destino do Bahia em 2024. Em 17º lugar, o tricolor abre a zona de rebaixamento do campeonato.



O cenário se torna ainda mais preocupante para a equipe do técnico Rogério Ceni se olharmos para os dois adversários mais próximos no momento. Cruzeiro e Vasco têm um jogo a menos que o tricolor, e dois pontos a mais. As duas equipes se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 19h, no Mineirão, em jogo atrasado da 33ª rodada e que não terá a presença de torcida, por conta da briga envolvendo torcedores cruzeirenses e do Coritiba, no jogo entre as duas equipes.