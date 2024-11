“DEU GREEN”

Confira valores apostados em cartão recebido por Bruno Henrique

Jogador do Flamengo é alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga manipulação de resultados em jogos do Brasileirão

Alan Pinheiro

Publicado em 5 de novembro de 2024 às 18:54

Bruno Henrique Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, é alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga a criação de novas contas para apostar na advertência por cartão amarelo para o jogador. Três dessas apostas tiveram os valores revelados. A informação é do repórter Martín Fernandez e foi divulgada pelo ge.

O cartão amarelo envolvido na possível manipulação ocorreu durante o segundo jogo contra o Santos no Campeonato Brasileiro de 2023. Ele levou amarelo aos 50 minutos do segundo tempo por falta em Soteldo. Em seguida, reclamou com o árbitro Rafael Rodrigo Klein, levou o segundo amarelo, seguido de um vermelho.

Dentre as quantias registradas, R$ 3.050,00 para ganhar R$ 9.150,00 (lucro de R$ 6.100,00), R$ 2.300,00 para ganhar R$ 7.000,00 (lucro de R$ 4.700,00) e R$ 1.500,00 para ganhar R$ 4.550,00 (lucro de R$ 3.050,00).

Os valores não representam o total envolvido no caso. De acordo com a reportagem do ge, três casas de apostas identificaram movimentações atípicas nas apostas sobre Bruno Henrique receber um cartão amarelo.