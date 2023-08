Confirmado: Osvaldo reforça o Vitória contra o Atlético-GO

O garçom do Vitória está de volta para reforçar o time contra o Atlético-GO. Recuperado de lesão na coxa, Osvaldo participou normalmente dos últimos dois treinamentos na Toca do Leão e foi relacionado para a partida das 18h de domingo (27), no estádio Antônio Accioly.



O atacante viaja com a delegação rubro-negra para Goiânia na tarde desta sexta-feira (25). O elenco encerrou os treinamentos em Salvador esta manhã e finalizará a preparação para o jogo no sábado (26), já na cidade palco do jogo.