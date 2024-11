CRAQUE DA VOZ

Conheça as baianas que concorrem à vaga de narradora em novo reality da Globo

Com 10 participantes em sua primeira edição, o vencedor do programa ganha um ano de contrato com a Globo para narrar

Alan Pinheiro

Publicado em 8 de novembro de 2024 às 17:19

Emanuele Pilger e Manuela Avena concorrem à vaga de nova narradora oficial dos canais Globo no reality "Craque da Voz" Crédito: Divulgação/TV Globo

Duas baianas concorrem à vaga de nova narradora oficial dos canais Globo no reality "Craque da Voz", que estreou nesta quinta-feira (7). Junto com mais oito participantes, Manuela Avena e Emanuele Pilger entraram na competição pela oportunidade de se juntar à equipe esportiva da rede. O vencedor do programa ganha um ano de contrato com a Globo para narrar competições, além de ganhar prêmios em dinheiro.

No reality, comandado por Galvão Bueno e Karine Alves, 10 narradores amadores, sendo cinco homens e cinco mulheres, terão que passar pelo desafio da convivência, estando confinados em uma casa sem contato com o mundo externo. Os participantes vão lidar com provas, eliminações e interações com famosos. Ao contrário dos programas tradicionais, não há votação popular e os jurados decidem quem segue no jogo.

Atual voz da TV Bahêa, a soteropolitana Manuela Avena está longe do amadorismo, já passou por Rádio CBN, TV Aratu, TVE e tem campeonatos importantes no currículo de narradora. A jornalista foi a primeira mulher a narrar um jogo válido pela Copa do Nordeste. A partida em questão foi entre Bahia x Confiança, em 2020.

No entanto, essa não foi a primeira vez que Avena mostrou o poder feminino na narração esportiva. Durante a Copa do Mundo de 2018, a baiana foi revelada ao mundo no programa "Narra quem sabe", onde se tornou uma das três mulheres a narrar a Copa do Mundo pela Fox Sports.

Com o bordão “vibra que vibra”, Manu Avena aposta em expandir seu alcance no mercado e lutar por igualdade de oportunidades na narração esportiva. Sobre o reality, a baiana conta que o principal desafio é o isolamento. “O isolamento e a pressão, às vezes, afetam meu emocional. Além disso, sou muito família e gosto de compartilhar ideias, então, estar confinada será um desafio para mim”, disse.

Natural de Santo Antônio de Jesus, a jornalista e radialista Manu Pilger é a representante de Feira de Santana no programa. Foi na 'Princesa do Sertão', onde a comunicadora construiu sua trajetória profissional e acadêmica. Atualmente na Rádio Povo, a radialista também é mestranda em Comunicação pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), onde pesquisa a participação feminina no rádio esportivo na Bahia.

Se um feirense já sintonizou na rádio da cidade, provavelmente já deve ter ouvido a voz de Emanuele. A baiana já passou por Rádio Valença FM, Andaiá FM, Princesa FM e a Band FM Feira.

A participante do reality da Globo entrou no programa com cabelos trançados. Nas redes sociais, a jornalista explicou que a escolha pelo penteado não foi apenas um ato pela estética. "É um símbolo de resistência, ancestralidade e orgulho, especialmente para nós, mulheres negras da Bahia. Essas tranças carregam histórias, tradições e a lembrança de quem veio antes e abriu caminhos", explicou.