E.C. VITÓRIA

Conheça as opções do Vitória para a vaga de Dudu no Ba-Vi

Volante está lesionado e fora do clássico das 16h de domingo (21), no Barradão

Daniela Leone

Publicado em 18 de abril de 2024 às 13:41

Léo Naldi marca Iury Castilho (colete) durante treino na Toca do Leão Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

O meio-campo do Vitória terá uma nova formação no primeiro Ba-Vi da Série A do Brasileiro. O clássico válido pela 3ª rodada do torneio nacional será disputado no domingo (21), às 16h, no Barradão, sem a presença de Dudu. Lesionado no joelho direito, o volante está vetado pelos médicos, o que obriga o técnico Léo Conder a mexer na escalação do time.

Se o comandante rubro-negro quiser manter o esquema com três volantes, Léo Naldi aparece como principal candidato. Ele foi o escolhido para compor o trio com Willian Oliveira e Rodrigo Andrade diante de Bahia e Fortaleza, pela Copa do Nordeste, na primeira contusão sofrida por Dudu.

Contratado em março, Léo Naldi fez ainda mais um jogo como titular pelo regional, contra o Treze, partida em que Léo Condé poupou os principais atletas e mandou um time reserva a campo.

O volante de 22 anos foi relacionado para a estreia no Brasileirão, domingo passado, quando o rubro-negro perdeu por 1x0 para o Palmeiras, no Barradão, mas não saiu do banco de reservas, apesar de ter sido chamado para aquecimento quando Dudu começou a sinalizar o incômodo.

Outro reforço contratado para o Brasileirão que busca espaço é Luan Santos. O volante de 24 anos fez dois jogos com a camisa do Vitória e também é opção, assim como Caio Vinícius, que está no elenco desde janeiro e já entrou em campo 15 vezes, três delas como titular.

Caso queira um meio-campo mais criativo, o técnico Léo Condé tem o meia Jean Mota à disposição. Uma das principais contratações do Vitória para a temporada, o jogador de 30 anos ganhou a camisa 10 após a definição da numeração fixa para o Brasileiro e aguarda a oportunidade de exibi-la desde o apito inicial. Até aqui, entrou no decorrer de três jogos.

Léo Condé ainda tem a opção de tornar o Leão mais ofensivo se decidir colocar mais um atacante em campo. Foi o que ele fez contra o Palmeiras, quando precisou substituir Dudu ainda no primeiro tempo. Na ocasião, Matheus Gonçalves foi o escolhido e é o atacante com maior possibilidade de ficar com o posto. Também enviado para aquecimento antes da decisão quando à substituição diante do time paulista, Iury Castilho corre por fora.