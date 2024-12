TRICOLOR DE OLHO

Conmebol divulga ranking antes de sorteio da Libertadores; veja possível pote que o Bahia ficará

Bahia pode enfrentar times tradicionais do continente

De volta à Libertadores após 35 anos, o Bahia aparece na 77ª posição. Com isso, o tricolor já sabe que ficará no pote 2 do sorteio da fase pré-Libertadores e, na teoria, enfrentará um adversário mais forte que vem do pote 1.