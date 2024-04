FUTEBOL

Conmebol firma acordo com federação do país e abre possibilidade de Israel jogar Copa América

"Orgulhosos de fazer parte da grande família Conmebol. Juntos, pelo bem do jogo e pelo companheirismo", escreveram os israelenses

Estadão

Publicado em 12 de abril de 2024 às 15:25

IFA e Conmebol assinam acordo de parceria Crédito: Reprodução/ IFA

Convidada para participar do 78º Congresso da Conmebol, em Luque, no Paraguai, a Federação Israelense de Futebol (IFA) assinou nesta quinta-feira, dia 11, um acordo de cooperação com a confederação sul-americana. A parceria entre as duas entidades foi anunciada por meio das redes sociais. "Orgulhosos de fazer parte da grande família Conmebol. Juntos, pelo bem do jogo e pelo companheirismo", escreveram os israelenses.

Em suas redes, Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, celebrou o que chamou de "aliança estratégica" para fortalecer os laços de amizade entre as regiões. "O futebol é uma ponte que une pessoas, países e continentes", disse. Não é a primeira vez que o paraguaio se reúne com a IFA. Em setembro passado, Dominguez viajou à Israel, onde se encontrou com o presidente da Federação Israelense de Futebol, Shino Zoaretz; com o ministro de Esportes do país, Miki Zohar; e com o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu.

Com a assinatura, Conmebol e IFA firmam a intenção de colaborar com o desenvolvimento da modalidade em Israel e na América do Sul, em áreas como formação de treinadores, arbitragem e categorias feminina e de base. É prevista ainda a realização de amistosos e a participação de Israel em campeonatos organizados pela Conmebol. "Espero que a seleção israelense faça parte em breve de um dos principais torneios organizados pela Conmebol, talvez a Copa América", afirmou Shino Zoaretz.

É comum que convidados participem do torneio continental. Além de países que compõem a Concacaf - organização que reúne as federações de futebol da América Central e do Norte e o Caribe -, a Copa América já recebeu o Japão (em 1999 e em 2019) e o Catar (também em 2019). China, Espanha e Portugal receberam convites no passado, mas negaram por dificuldades com calendário

Desde 1991, a Federação Israelense é associada a Uefa, órgão que gere o futebol na Europa. Apesar do longo tempo na associação, a seleção de Israel nunca se classificou para uma Eurocopa. A única vez em que participaram de uma Copa do Mundo foi em 1970, quando ainda fazia parte da Confederação Asiática de Futebol.