VEM AÍ

Copa do Brasil: veja todos os classificados para a 3ª fase e os potes para o sorteio

Etapa terá o início dos confrontos de ida e volta e as entradas de mais 12 times, como o Vitória

Publicado em 15 de março de 2024 às 15:27

Copa do Brasil 2024 já tem todos os times definidos para a 3ª fase Crédito: Staff Images / CBF

A Copa do Brasil já sabe todos os times classificados à terceira fase. As últimas vagas foram preenchidas depois dos seis jogos realizados na noite de quinta-feira (14). Ao todo, 32 equipes estarão em ação na próxima etapa da competição, que passa a ser disputada em partidas de ida e volta. Os confrontos serão definidos em sorteio na CBF, com data ainda a ser confirmada.

Entre os classificados, estão o Bahia e o Vitória. O Esquadrão avançou até a terceira fase após golear o Moto Club por 4x0 na estreia no mata-mata nacional e, em seguida, eliminar o Caxias nos pênaltis por 6x5, após empate em 2x2 no tempo regulamentar. Já o Leão entrará direto nesta próxima etapa, por ter sido o campeão da Série B de 2023.

Além do Bahia, outros 19 clubes seguem vivos após as duas primeiras fases. Na quinta-feira (14), Corinthians, Fortaleza, Criciúma, Águia de Marabá, Botafogo-SP e Amazonas se juntaram a Internacional, Vasco, Bahia, Atlético-GO, Cuiabá, Juventude, Sport, CRB, Operário, Brusque, Sampaio Corrêa, Ypiranga-RS, América-RN e Sousa-PB, que já haviam garantido a vaga.

Esses 20 times se unem às equipes que entram diretamente na 3ª fase: Palmeiras, Flamengo, Atlético-MG, Grêmio, Botafogo, Bragantino, Fluminense e São Paulo (pela Libertadores), Athletico-PR (via Brasileirão do ano passado), Ceará (campeão da Copa do Nordeste), Goiás (campeão da Copa Verde) e o Vitória (campeão da Série B).

Os 32 times serão separados em dois grupos, levando a consideração a colocação de cada um no Ranking Nacional de Clubes. As equipes de um pote enfrentarão os clubes do outro. A ordem dos mandos de campo também será sorteada. As datas reservadas para a terceira fase da Copa do Brasil são os dias 1º e 22 de maio. Quem passar para as oitavas de final receberá premiação de R$ 3,465 milhões.

Os potes:

Pote A: Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Athletico-PR, Atlético-MG, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Fortaleza, Internacional, Bahia, Botafogo, Red Bull Bragantino, Atlético-GO, Ceará e Cuiabá.