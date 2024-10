FUTEBOL

Copa Salvador Interbairros têm terceiros colocados definidos

Mais de mil atletas participaram do campeonato

Publicado em 21 de outubro de 2024 às 11:49

Copa Salvador Interbairros, promovida pela Prefeitura, têm terceiros colocados definidos

A bola rolou neste domingo (20), no Campo do Alto da Torre, para a definição do 3º lugar da Copa Salvador Interbairros, promovida pela Prefeitura de Salvador através da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (Sempre), em parceria com a Federação Bahiana de Futebol (FBF) e Prefeituras-Bairro.

Em uma manhã de muita animação, com interação da comunidade e familiares que se uniram para torcer pelas equipes, a Liga do Uruguai Boa Vista venceu por 1x0 a LNV Catalunha pela categoria Sub-15. Em seguida, a Liga Arraiense venceu por 2x0 a Liga São Marcos e levou a melhor pela categoria Livre.

Logo após as partidas, houve a entrega das medalhas e dos troféus. A Liga do Uruguai Boa Vista recebeu um cheque de R$5 mil pelas mãos do titular da Sempre, Júnior Magalhães, e a equipe da Liga Arraiense levou uma premiação no valor de R$ 10 mil.

“Nós reeditamos a Copa Salvador Interbairros como uma forma de integrar as comunidades e os bairros através do esporte e estimular o futebol, principalmente o amador, pois sabemos que a cidade é um grande celeiro de atletas. São 40 times que participaram de toda a Copa, com mais de 1.200 atletas, mostrando o sucesso do projeto, que está fazendo com que Salvador conheça os grandes talentos", destacou Junior Magalhães, complementando que a competição ao todo teve R$ 100 mil de premiação e já está no calendário oficial dos esportes da cidade.

Rian Santos Matos, 15 anos, campeão pela Liga Uruguai Boa Vista, sem esconder a emoção, afirmou o desejo de poder continuar sonhando em se tornar um talento no futebol.

“Queria agradecer aqui ao projeto que me deu a oportunidade de participar desse campeonato, e é muito importante pra mim, demos o nosso melhor em campo. Além disso, esse projeto é muito importante porque acaba tirando a gente do meio errado, do lado de fora, que todo mundo sabe o que tem, né? E aí essas escolas de futebol aí por todos os bairros também acabam trazendo esperança pra gente poder sonhar e acreditar que a gente vai realizar nosso sonho de ser jogador, né?”, disse.

O mesmo disse Luiz Carlos, também de 15 anos, capitão do time vencedor e autor do gol da vitória. “Esse campeonato foi muito importante para cada um que veio aqui competir. A gente se divertiu muito, é um campeonato que não tem briga, a gente vem se unindo muito aqui entre o nosso time e o time do adversário. Então, é muito importante isso, até para a gente que está vindo de baixo aqui, aprender várias coisas com o aprendizado do jogo, e nossa preocupação é competir, sempre, buscando um futuro melhor”, frisou.