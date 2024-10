CRAQUE

Neymar chora ao falar sobre retorno ao futebol e mostra recuperação: 'Não volto meia-boca'

Neymar viajou com o elenco comandado pelo técnico Jorge Jesus para a partida. O jogador brasileiro está recuperado de uma grave lesão no joelho, sofrida em outubro do ano passado, em partida do Brasil contra o Uruguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.