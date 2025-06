CAMPEONATO BRASILEIRO

Mirassol x Sport: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 11ª rodada do Brasileirão, a partida será disputada no estádio Campos Maia, em Mirassol, às 11h

Mirassol e Sport se enfrentam neste domingo (1º), às 11h (de Brasília), no estádio Campos Maia, em Mirassol (SP), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Mirassol x Sport ao vivo

Mirassol

Sport

Lanterna do Brasileirão com apenas 3 pontos, o Sport ainda não venceu na competição. Com António Oliveira no comando, o time perdeu dois e empatou um dos últimos três jogos. O técnico português não terá o volante Sérgio Oliveira (suspenso) e segue sem contar com Gonçalo Paciência (lesionado). >