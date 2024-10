JOVEM DESAPARECIDO

Adolescente de 15 anos desaparece após sair de casa para ir jogar futebol em Salvador

Kelvin Junior Brito de Jesus Araújo foi visto pela última vez no dia 3 de outubro

Um adolescente de 15 anos está desaparecido desde o dia 3 de outubro, quando saiu da sua casa, no bairro de Fazenda Grande do Retiro II, para jogar futebol em Cajazeiras VI. As informações foram relatadas pela irmã de Kelvin Junior Brito de Jesus Araújo à Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP) de Salvador.