REFORÇO DE PESO

Corinthians encaminha contratação do atacante holandês Memphis Depay

O Corinthians encaminhou, nesta sexta-feira, a contratação do atacante holandês Memphis Depay, de 30 anos, que estava sem clube e por isso pode assinar contrato com o clube mesmo após o fechamento da janela de transferências, na segunda-feira passada A informação foi dada inicialmente pelo apresentador Neto, da TV Band, e confirmada pelo Estadão.

Oficialmente, o clube alvinegro nega o acordo, mas se diz otimista com a negociação. O jogador aceitou a segunda proposta feita pela diretoria corintiana, após recusar a primeira, e deve desembarcar em São Paulo neste final de semana para assinar contrato válido até o final de 2026.

Depois da assinatura, o Corinthians tem até o dia 9 de setembro para regularizar a situação do atleta e inscrevê-lo junto à CBF. Segundo o site GE, o holandês deve receber até o final de seu contrato o total R$ 70 milhões, valor relativo a salários, bonificações e luvas.

Depay se profissionalizou pelo PSV, em 2012. Em seguida, passou por Manchester United, Lyon e Barcelona até chegar no Atlético de Madrid. Na última temporada, ele entrou em campo 31 vezes pelo clube espanhol, marcou nove gols e concedeu duas assistências.

Ainda com 20 anos, em 2014, ele foi um dos destaques da seleção comandada por Louis van Gaal, na Copa do Mundo, no Brasil. Outro lampejo pela equipe holandesa foi na Eurocopa de 2021. Ainda em meio o torneio, ele foi anunciado pelo Barcelona.