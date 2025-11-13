CORRIDA

Corrida “De Favela a Favela” fará o circuito entre Pernambués e Tancredo Neves

Iniciativa leva o circuito de corrida para dentro dos bairros populares e reforça o poder da periferia que corre unida

Moyses Suzart

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 16:52

A capital baiana vai ganhar um novo percurso de corrida que promete unir esporte, superação e representatividade. No próximo dia 23 de novembro, às 5h30 da manhã, acontece o 1º Circuito “De Favela a Favela”, uma prova que foge do tradicional cenário da orla e leva os corredores para o miolo urbano da cidade, conectando os bairros de Pernambués a Tancredo Neves.

A largada será na Praça Arthur Lago (Rua Thomaz Gonzaga, em Pernambués), com chegada na Praça do Arvoredo, na Rua da Romã, em Tancredo Neves. Um percurso de 5,7 km que atravessa ruas simbólicas da região, como a Silveira Martins, a Estrada das Barreiras e a Rua Direta de Tancredo Neves. A prova faz parte do projeto SSA que Corre, e o trajeto será totalmente sinalizado, com postos de hidratação e suporte médico.

A expectativa é reunir até 800 corredores, entre atletas e moradores que querem celebrar o esporte dentro das comunidades. O evento é aberto a todas as idades, mas menores de 18 anos podem participar apenas se estiverem acompanhados por um responsável.

Com o lema de levar saúde e visibilidade para as comunidades, o “De Favela a Favela” também tem um caráter solidário: para retirar o kit com camiseta, medalha, frutas e água, os participantes deverão doar alimentos não perecíveis. As inscrições estão abertas no site www.centraldasinscricoes.com.br. Os cinco primeiros colocados nas categorias masculina e feminina receberão troféus. Todos que concluírem o percurso ganharão medalha de participação.

Além de ser uma corrida, o evento quer reforçar a potência esportiva e cultural dos bairros periféricos, que frequentemente ficam fora do circuito esportivo tradicional de Salvador. “A ideia é mostrar que a cidade corre inteira, que a periferia também é espaço de saúde, lazer e superação”, afirmam os organizadores.

Com apoio da Prefeitura de Salvador, do programa Prefeitura Bairro, da Salvador Capital Afro, Allp Fit, Ujintorge e Vem Salvador, o circuito é mais uma iniciativa que promete transformar o mapa esportivo da cidade, mas fora da orla.

1º Circuito De Favela a Favela – SSA que Corre

23 de novembro, às 5h30

Largada: Praça Arthur Lago (Rua Thomaz Gonzaga, Pernambués)

Chegada: Praça do Arvoredo (Rua da Romã, Tancredo Neves)