Courtois rompe ligamento e só deve voltar a jogar em 2024

O goleiro Thibaut Courtois, do Real Madrid, sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e terá de passar por uma cirurgia nos próximos dias. A previsão é de que o belga, um dos grandes astros da equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti, volte a jogar apenas daqui a cinco ou sete meses.



A notícia vem dois dias antes da estreia do Real Madrid na temporada 2023/2024, marcada para sábado, em duelo com o Athletic Bilbao, pela primeira rodada do Campeonato Espanhol. O reserva imediato de Courtois é o ucraniano Lunin, de 24 anos, que participou apenas de nove partidas na temporada passada.