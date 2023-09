Crias da Toca, Gabriel Santiago, Eduardo e Alisson Santos são emprestados novamente pelo Vitória

Meia do Vitória, Gabriel Santiago defendeu o Náutico nos primeiros oito meses de 2023. Crédito: Tiago Caldas/CNC

Três jogadores revelados na base do Vitória foram novamente emprestados pelo clube. Fora dos planos do técnico Léo Condé, o meia Eduardo, o meia-atacante Gabriel Santiago e o atacante Alisson Santos têm novos destinos nessa reta final de temporada. Antes no Náutico, eles vão defender Portuguesa, Ponte Preta e Sampaio Corrêa, respectivamente.



Um dos destaques da campanha de acesso do Vitória à Série B do Brasileiro, no ano passado, Eduardo foi emprestado ao Náutico em abril para a disputa da Série C, mas a equipe pernambucana ficou sem calendário após a eliminação no campeonato nacional. Pelo Timbu, ele participou de 17 jogos, oito deles como titular, e não marcou gols.

Aos 23 anos, Eduardo tem contrato com o Vitória até 2025. O empréstimo do meia para a Portuguesa dura até o final do Campeonato Paulista, estadual que costuma funcionar como uma espécie de vitrine no início das temporadas. Atualmente, a equipe está disputando a Copa Paulista.

Gabriel Santiago passou os oito primeiros meses desse ano no Náutico. Foram 26 jogos disputados pelo clube pernambucano, 17 deles como titular, e cinco gols assinados, alguns decisivos.

O meia-atacante de 23 anos vai defender a Ponte Preta, adversário do Vitória na Série B. No entanto, as equipes já não se enfrentam mais no campeonato. O contrato de empréstimo se encerra ao final do torneio nacional. O time paulista é o 14º colocado, com 31 pontos, e luta para se distanciar da zona de rebaixamento.