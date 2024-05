INCANSÁVEL

Cristiano Ronaldo bate recorde e reforça Portugal em sua sexta Eurocopa

Atacante de 39 anos defende o Al-Nassr, da Arábia Saudita

Estadão

Publicado em 21 de maio de 2024 às 14:17

Cristiano Ronaldo vai disputar a sua sexta Eurocopa Crédito: Portugal/Divulgação

Com o nome do astro Cristiano Ronaldo na relação de convocados, o técnico Roberto Martínez anunciou, nesta terça-feira, a lista de 26 atletas que vai defender a seleção de Portugal na Eurocopa. Esta será a sexta participação do atacante de 39 anos na competição, um recorde no torneio. Além disso, ele tem números impactantes pelo campeonato de seleções: é o atleta com mais gols (14), mais partidas (25).

Havia uma incerteza quanto à continuidade do jogador em partidas da seleção após a Copa do Mundo de 2022, no Catar. No entanto, ele continua marcando presença nas convocações de Roberto Martínez.

Um dos nomes mais emblemáticos de Portugal, Cristiano Ronaldo disputou a Eurocopa pela primeira vez em 2004. O seu grande momento com a camisa lusitana, no entanto, foi em 2016, quando foi campeão europeu com a seleção nacional.

A Eurocopa 2024 será disputada na Alemanha entre os dias 14 de junho e 14 de julho. A seleção portuguesa integra o grupo F e terá como adversários na fase de classificação a República Checa, a Turquia e a Geórgia. Antes do torneio, Roberto Martínez vai ter três amistosos de preparação e vai encarar a Finlândia, a Irlanda e a Croácia.