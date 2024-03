RANKING

Cristiano Ronaldo salta para o top 3 de atletas mais ricos da história; veja

Neymar é o único brasileiro na lista das 50 maiores fortunas do esporte

Publicado em 13 de março de 2024 às 13:13

Cristiano Ronaldo saltou para o terceiro lugar do ranking Crédito: Al-Nassr/Divulgação

Os aportes do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF, na sigla em inglês) no futebol do país mostram resultados em cifras e nos astros que chegam para tornar o campeonato local mais atraente. Cristiano Ronaldo foi um dos primeiros a fazer o movimento, quando se transferiu para o Al-Nassr. Menos de um ano depois, ele saltou para o terceiro lugar do ranking de atletas mais bem pagos da história.

A lista foi atualizada pelo Sportico, portal especializado em negócios do esporte, no último dia 7, e aponta apenas homens no Top 10.

O golfe saudita também recebeu impulsionamentos na LIV Gof, liga do país e uma das que mais paga no mundo. Três atletas do Top 10 da Sportico são golfistas. Tiger Woods é o segundo na classificação geral, com fortuna de US$ 2,66 bilhões (R$ 13,23 bilhões). Além do golfe e do futebol, há atletas de basquete, tênis e boxe nos dez primeiros.

A lenda do basquete Michael Jordan ocupa o topo da lista. O ex-atleta assinou com a Nike em 1984, quando foi draftado pelo Chicago Bulls. Isso mudou o destino dele e da marca. Jordan acumula fortuna de US$ 3,75 bilhões (R$ 18,6 bilhões). Aposentado há 20 anos, ele continuou a faturar e chegou a ganhar ainda mais anualmente do que recebia enquanto jogador. Os valores de todos os ganhos dos atletas foram corrigidos pela inflação.

Nos 15 anos em que jogou, Michael Jordan só foi o jogador mais bem pago da NBA em duas temporadas. Durante a carreira nas quadras, ele acumulou US$ 94 milhões (R$ 467 milhões na cotação atual). O astro ainda mantém patrocínios com parceiros de longa data, como Gatorade, 2K Games, Five Star Fragrances e Upper Deck A Nike é o principal, com estimativa de pagamentos em US$ 250 milhões (R$ 1,2 bilhão) por ano.

Anualmente, apenas Cristiano Ronaldo o supera, com faturamento de US$ 275 milhões (R$ 1,3 bilhão). Todos os 50 atletas que melhor recebem são de nove diferentes esportes e 17 países. Eles ganharam um total combinado de US$ 50 bilhões (R$ 248 bilhões) quando ajustado pela inflação.

Só um brasileiro e uma mulher

Neymar é o único brasileiro com posição na lista. O jogador do Al-Hilal está em 16º, com fortuna avaliada em US$ 1,01 bilhão (R$ 5,02 bilhões). Na última temporada, o camisa 10 pouco jogou. Quando iniciou-se o calendário, na metade de 2023, ele ainda estava em recuperação de uma lesão no tornozelo. Em outubro, já saudável, machucou o joelho, o que lhe obrigou a fazer uma cirurgia que o tira dos gramados até agosto deste ano.

A única mulher da lista é a ex-tenista Serena Williams. Aposentada em 2022, ela tem a fortuna avaliada em US$ 630 milhões (R$ 3,1 bilhões). No ano passado, a lista também tinha apenas ela de mulher, mas em 38ª. Serena venceu 23 Grand Slams e lidera o ranking de premiações entre tenistas mulheres, com US$ 95 milhões (R$ 472 milhões). Assim como Jordan, ela tem boa parte da fortuna oriunda de acordos comerciais. Os principais parceiros são Nike, AT&T, Beats, Ford Motor, Gatorade e Subway.

Top 10 de atletas mais bem pagos da história:

1º - Michael Jordan (basquete): US$ 3,75 bilhões (R$ 18,6 bilhões)

2º - Tiger Woods (golfe): US$ 2,66 bilhões (R$ 13,23 bilhões)

3º - Cristiano Ronaldo (futebol): US$ 1,92 bilhões (R$ 9,55 bilhões)

4º - Arnold Palmer (golfe): US$ 1,76 bilhões (R$ 8,75 bilhões)

5º - LeBron James (basquete): US$ 1,7 bilhões (R$ 8,46 bilhões)

6º - Jack Nicklaus (golfe): US$ 1,67 bilhões (R$ 8,31 bilhões)

7º - Lionel Messi (futebol): US$ 1,67 bilhões (R$ 8,31 bilhões)

8º - David Beckham (futebol): US$ 1,5 bilhões (R$ 7,46 bilhões)

9º - Roger Federer (tênis): US$ 1,49 bilhões (R$ 7,41 bilhões)