Criticado pela torcida, Zeca acerta rescisão de contrato com o Vitória

Publicado em 24 de maio de 2024 às 11:24

O lateral-direito Zeca está de saída do Vitória. Capitão do time e uma das principais peças no título da Série B de 2023, o defensor não conseguiu repetir o bom desempenho na atual temporada e vinha sendo bastante criticado pela torcida. Nesta sexta-feira (24), o jogador e o presidente do clube, Fábio Mota, confirmaram a saída com rescisão de contrato em comum acordo. Os dois, porém, não deram maiores detalhes sobre os motivos do fim do vínculo.

"Estamos com nosso capitão, campeão brasileiro e baiano. Hoje é um dia para mim que não é feliz. Um amigo que fiz no futebol e que, infelizmente, veio aqui se despedir. Está nos deixando. Vamos ficar torcendo por ele, esteja onde estiver. Não é só um atleta. Um cara de caráter, que nos ajudou bastante", afirmou Fábio Mota.

"Nação, queria agradecer por todos os momentos com vocês. Quando cheguei, disse que voltei a ter alegria e a ser feliz no futebol aqui dentro do clube. Estava pensando em parar, e o Vitória me deu alegria de voltar a jogar. Tenho eterna gratidão pela torcida. Eu falo abertamente isso. Sou grato. Emocionado, um ano e meio de história, de títulos da Série B e do Baiano. Nação, acredite no trabalho do professor, do presidente. Sei que não é um momento bom, não é uma fase boa. As coisas vão mudar. O trabalho está sendo feito. As vitórias vão começar a vir. Mas vamos precisar do apoio de vocês. Preciso que vocês nos fortaleçam, apoiem até o fim, que as coisas vão mudar. Isso é só uma fase. Vão ficar no meu coração eternamente", disse Zeca.

O jogador entrou em fase de baixa na atual temporada e era frequentemente vaiado pela torcida. No início deste mês, após a derrota para o São Paulo, o defensor foi às redes sociais e desabafou. Ele assumiu os erros, mas mostrou confiança na volta por cima.

Já na última quarta-feira (22), o lateral falhou na marcação do primeiro gol do Botafogo, dando espaço para Cuiabano avançar e cruzar para Luiz Henrique abrir o placar no Barradão. Ao ser substituído, Zeca foi vaiado mais uma vez e se mostrou abatido. Os erros defensivos no geral foram cruciais para a derrota por 2x1, que culminou com a eliminação da equipe na Copa do Brasil.

Trajetória

Zeca tem 30 anos e estava no Vitória desde o início de 2023. O lateral se tornou capitão e foi um dos pilares do time que conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro, em 2023.

O prestígio foi mantido no início da atual temporada. O jogador foi titular absoluto na campanha do título do Campeonato Baiano, e levantou seu segundo troféu com a camisa vermelha e preta ao superar o Bahia nas finais.

Mas, com a chegada do Brasileirão, Zeca caiu de rendimento, assim como todo elenco rubro-negro no geral. O lateral ficou marcado por falhas defensivas e se tornou um dos maiores alvos de protestos da torcida do Vitória. Ao todo, ele atuou pelo Leão em 65 jogos, sendo 30 vitórias, 16 empates e 19 derrotas, entre as Séries A e B, Baianão, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Ele marcou dois gols e deu cinco assistências.