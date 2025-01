LAMPIONS

CSA x Confiança: onde assistir, escalações e arbitragem do jogo de abertura da Copa do Nordeste

Partida será disputada nesta terça-feira (21), às 21h30, no Rei Pelé

O CSA vai receber o Confiança nesta terça-feira (21), às 21h30, no Estádio Rei Pelé, em Alagoas, pelo jogo de abertura da Copa do Nordeste 2025. O confronto é válido pela 1ª rodada do Grupo B da competição.

O Azulão chegou à fase de grupos do torneio após disputar dois jogos no pré-Nordestão, diante do Barcelona de Ilhéus e Maracanã-CE. Venceu os dois, ambos pelo placar de 1x0, em casa. No estadual, a equipe tem nove pontos e está na liderança.