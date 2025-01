FASE DE GRUPOS

Copa do Nordeste começa nesta terça-feira (21); veja os jogos da 1ª rodada

Pontapé inicial da fase de grupos será dado com o duelo entre CSA e Confiança

Chegou a hora da Copa do Nordeste. O maior torneio regional de clubes do Brasil dará seu pontapé inicial nesta terça-feira (21), com a partida de abertura entre CSA e Confiança, às 21h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pelo Grupo B. Outros quatro jogos serão disputados na quarta-feira (22), e outros três fecham a primeira rodada da competição na quinta (23).

A primeira fase da Copa do Nordeste terá sete rodadas e classificará os quatro melhores de cada grupo para as quartas de final, marcadas inicialmente para junho. Os confrontos terão o seguinte critério: 1º do Grupo A x 4º do Grupo B; 2º Grupo A x 3º do Grupo B; 1º Grupo B x 4º do Grupo A; e 2º Grupo B x 3º Grupo A. As quartas, assim como as semifinais, serão disputadas em jogos únicos. Já a decisão terá partidas de ida e volta.