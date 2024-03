FUTEBOL

Danilo vê Seleção em baixa, mas crê em reviravolta: 'Grande oportunidade'

Brasil enfrenta a Inglaterra em amistoso neste sábado (23), em Wembley

Publicado em 22 de março de 2024 às 13:56

Após um ano de resultados ruins tanto no aspecto de resultados, como de planejamento, o lateral Danilo assumiu a sua condição de líder do grupo da seleção brasileira na entrevista coletiva desta sexta-feira (22) para apontar uma luz no fim do túnel no amistoso que o Brasil vai realizar neste sábado, diante da Inglaterra, no primeiro compromisso da equipe nacional pela Data Fifa.

O fato de o jogo ser realizado no tradicional estádio de Wembley, acaba sendo um ingrediente a mais para uma reviravolta neste duelo que marca o início do ciclo de Dorival Júnior à frente da seleção brasileira.

"Temos que falar abertamente que o ano que passou foi muito ruim para a seleção em termos de resultado e planejamento. Mas entendo que toda a crise é uma oportunidade. Nesse momento, poder enfrentar um rival tão importante, num ambiente tão emblemático, temos que mostrar que foi um erro de cálculo e de percurso. Mostrar que a seleção tem capacidade de mostrar um bom futebol diante de adversário tão importante e tradicional", afirmou.

Um dos nomes mais experientes do grupo da seleção que está em Londres, Danilo recorreu à sua memória afetiva para buscar uma motivação que possa dar força aos atletas em um momento tão emblemático como esse.

"Isso Passa pelo espírito de um garoto sonhador, do fato de estar aqui para jogar com a Inglaterra em Wembley. Esse sonho é que fez com que nos tornássemos jogadores de futebol. Lembrar da nossa origem. Acredito coisas assim ajudem a fazer com que a pressão não seja tão grande em determinados momentos dos jogos "

O encontro de quem já tem muita história no futebol, com a geração que está chegando também esteve no discurso do atleta. Segundo ele, os novatos hoje chegam à seleção brasileira muito mais preparados.

"Quando jovem, tinha uma idolatria pelos jogadores da seleção brasileira. Isso dava bons frutos na hora de me dedicar nos treinos e jogos. Hoje os jovens são mais preparados fisicamente e taticamente. As coisas hoje têm se tornado cada vez mais precoces para eles", comentou o atleta.

Por fim, a presença de um psicólogo foi aprovada por Danilo, que sempre defendeu a presença de um profissional para ajudar na preparação dos profissionais que estão sempre pressionados por resultados.