BUSCA PELOS 3 PONTOS

De olho no G6 do Brasileirão, Bahia encara o Grêmio em confronto em Caxias do Sul

Esquadrão entra em campo neste sábado (17), às 16h, no estádio Alfredo Jaconi

Gabriel Rodrigues

Publicado em 17 de agosto de 2024 às 05:00

Everaldo é uma das armas do Bahia para tentar vencer o Grêmio fora de casa Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Depois de vencer o clássico contra o Vitória e encerrar o jejum no Campeonato Brasileiro, o Bahia quer manter a pegada para voltar ao G6 do Brasileirão. Para isso, o time vai até o Rio Grande do Sul, onde encara o Grêmio, neste sábado (17), às 16h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias, pela 23ª rodada.

Fora de casa, a missão é de voltar com os três pontos para subir na classificação. O clube baiano é o atual 7º colocado, com 35 pontos, a um de distância do Cruzeiro, que fecha a zona de classificação para a Libertadores. Para alcançar o objetivo, o tricolor terá que melhorar o seu desempenho longe de Salvador.

No primeiro turno, os comandados do técnico Rogério Ceni venceram apenas dois dos dez jogos fora dos seus domínios. A última vitória pelo Brasileiro foi no dia 10 de julho, no 3x1 sobre o Athletico-PR, na Ligga Arena. De lá para cá, empate com o Atlético-GO e derrota para o Fluminense.

Apesar de entender que o jogo contra o Grêmio não será fácil, o lateral esquerdo Luciano Juba afirma que a equipe tem condição de fazer um bom resultado em Caxias. O atleta, aliás, marcou um dos gols no triunfo sobre o Athletico-PR, e também deixou a sua marca contra o Vitória.

“Esses dois últimos triunfos foram importantes para nós depois de uma sequência que a gente não vinha tendo os resultados positivos. Voltar a vencer, e vencer duas seguidas, dá moral ao grupo. Vamos nos empenhar para conquistar mais triunfos e somar mais pontos no Campeonato Brasileiro”, disse ele, antes de completar:

“Dificuldade a gente tem em todos os jogos. O que temos que fazer é nos entregar ao máximo, desempenhar bem do início ao fim e minimizar os erros, pois tenho certeza de que quem errar menos vai sair com o triunfo. Acredito que vamos fazer uma boa partida e sair de campo com os três pontos”.

Em busca do resultado positivo, Rogério Ceni tem problemas para montar o time. A principal dúvida está no meio-campo. Everton Ribeiro, que levou uma pancada no olho durante o Ba-Vi, não participou dos treinos e é dúvida. O camisa 10 está com a delegação em Caxias, mas será avaliado pelos médicos para saber se terá condição de jogo.

Se Everton não puder atuar, Carlos de Pena deve ficar com a vaga no meio-campo. Já no ataque, Biel se queixou de dor nas costas e ficou em Salvador. Com a ausência do jogador, Ceni perde mais uma opção de velocidade. Atualmente, o treinador já não conta com Ademir, que está em recuperação de lesão.

A lista de desfalques tem ainda o lateral direito Gilberto e os volantes Rezende e Acevedo, todos machucados. Por conta de uma cláusula contratual, o goleiro Adriel também está fora do confronto.

“Everton é uma liderança para todos nós, tanto no dia a dia como no campo, é um grande ídolo e para mim é uma honra jogar ao lado dele, espero ajudar e correr por ele em campo, do mesmo jeito que ele corre por nós. Tenho certeza que ele vai nos ajudar, como já vem ajudando, até o fim da temporada”, completou Luciano Juba.

OLHO NO RIVAL

Do lado gaúcho, o Grêmio deve colocar em campo um time reserva. O clube está de olho na partida contra o Fluminense, na próxima terça-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Apesar de lutar contra o rebaixamento, a equipe vive boa fase e não perde há oito jogos. O imortal venceu os três duelos que fez no segundo turno.

Por conta da boa fase do adversário, Juba reforça a necessidade do Bahia entrar em campo ligado para não ser surpreendido.