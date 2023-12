De saída do Fluminense, Caio Vinícius é o novo reforço do Vitória

Caio Vinícius é o novo reforço do Vitória para a próxima temporada. Crédito: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

O volante Caio Vinícius é mais um reforço do Vitória para o ano que vem. O jogador de 24 anos está em fim de contrato com o Fluminense e, desta forma, chega sem custos ao Leão. O acerto é válido por uma temporada, até o fim de 2024. A informação foi divulgada inicialmente pelo canal Resenha do Leão 1899 e confirmada pelo CORREIO.



Revelado nas categorias de base do Flu, Caio Vinícius não entrou em campo neste ano. Fora dos planos do técnico Fernando Diniz, o volante foi afastado no início do ano, e passou boa parte da temporada treinando em separado. Em agosto, chegou a ser reintegrado ao grupo principal, mas seguiu sem oportunidades de jogo.

Desta forma, a última atuação aconteceu no dia 5 de novembro de 2022, quando o atleta estava emprestado ao Goiás. Ele foi um dos titulares daquela partida, disputada contra o Juventude, pela 36ª rodada da Série A. Mas ficou pouco tempo em campo e, aos 21 minutos do primeiro tempo, precisou ser substituído, por dores no joelho. O Esmeraldino venceu por 1x0.

Ao todo, foram duas temporadas no Goiás, entre 2021 e 2022. Caio Vinícius atuou em 74 partidas pelo time, sendo 60 como titular, e marcou cinco gols. Antes, ele já havia vestido as camisas do Oeste e Atlético-GO.

Já pelo Fluminense, o volante disputou 12 jogos e balançou as redes uma vez. A última vez que defendeu a equipe foi em 2021, na derrota para a Portuguesa por 3x0, pelo Campeonato Carioca. Ao retornar ao tricolor das Laranjeiras, no início de 2023, Caio chegou a receber sondagens de outros clubes, inclusive do Internacional. Mas o Colorado queria contar com o atleta via empréstimo, enquanto o Flu estava interessado na venda. Diante do impasse, os gaúchos desistiram do negócio.

Com 1,87m de altura e imposição física, o volante é considerado um jogador útil na bola aérea. Agora no Vitória, ele terá as companhias do novo contratado Willian Oliveira, Dionísio, Dudu e Rodrigo Andrade no meio de campo.